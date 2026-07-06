Cuándo arranca la feria judicial y qué causas resolverá la Corte en el segundo semestre

La feria judicial de invierno - que en realidad se llama receso invernal- comenzará el próximo lunes 13 de julio y durará 10 días hábiles, es decir hasta el 24 de este mes. Habrá juzgados de turno en todas las circunscripciones. En el segundo semestre , la Corte resolverá causas judiciales que tomaron relevancia pública como el pedido de revisión de la causa de los rugbiers franceses; la prescripción de la pena que implicará un debate en plenario y la causa Próvolo II.

La decisión de fijar el receso desde el 13 la tomó el máximo tribunal para que se retome un día lunes- por eso no empieza este lunes en coincidencia con las vacaciones escolares-.

Una de las principales causas que resolverá la Corte es la de los rugbiers franceses. Se trata de un juicio que tomó relevancia internacional. El 10 de noviembre de 2024, después de 5 meses de investigación, la justicia de Mendoza sobreseyó a los rugbiers franceses que estuvieron acusados de abusar de una mujer mendocina de 39 años en un hotel de Ciudad, al que habían llegado en el marco de una gira de la selección de rugby de Francia.

En enero de 2025, el Tribunal Penal Colegiado N.º 1, integrado por los jueces Carolina Colucci, Mateo Bermejo y Eduardo Martearena, confirmó el fallo al concluir que existía inexistencia de delito, dejando firme el sobreseimiento dispuesto en primera instancia.

La querella pidió la revisión de la Corte. El 1 de julio de este año el máximo tribunal de Justicia local llevó adelante la audiencia solicitada por la querella, que busca revertir los sobreseimientos dictados a favor de Oscar Jégou y Hugo Auradou y conseguir la reapertura de la investigación.

La audiencia se desarrolló en la Sala 32 del Palacio de Justicia y estuvo presidida por los jueces Dalmiro Garay, Norma Llatser y José Valerio, quienes ahora deberán analizar los planteos de ambas partes antes de resolver si mantienen las decisiones adoptadas por las instancias anteriores o si ordenan que la causa vuelva a investigarse.La Corte resolverá durante la segunda mitad del año porque así lo requiere el proceso, probablemente entre agosto y septiembre.

Alf Ponce Mercado / MDZ

Por otro lado, el máximo tribunal se reunirá en plenario- es decir los siete miembros de la Corte decidirán- durante los dos próximos meses para definir una causa denominada prescripción de la pena, que está con el límite temporal de delitos.

Además, otra de las decisiones que se tomarán los jueces supremos- 3 de ellos- está vinculada a la causa Próvolo II. El segundo juicio por los delitos cometidos en el exinstituto Antonio Próvolo giró en torno a las complicidades sobre los abusos sexuales y corrupción de menores cometidos contra niños y adolescentes sordos por dos sacerdotes y otros empleados que fueron juzgados en la primera causa. El 18 de octubre de 2023, el Tribunal Penal Colegiado Nº2 dictaminó la absolución de las nueve mujeres imputadas, incluyendo a la monja Kumiko Kosaka. Ahora la Corte tiene la palabra.

Los juzgados de turno durante la feria judicial

El receso invernal son 10 días hábiles. Comenzará el lunes próximo y no este lunes 6 como las vacaciones escolares, porque si eso hubiera sido así, con los feriados del jueves 9 y viernes 10, el Poder Judicial debería retomar la actividad normal el miércoles 22 lo que dificulta la actividad de algunos juzgados, de acuerdo explicaron fuentes judiciales a MDZ.

El 18 de mayo de este año, la Corte sacó una acordada donde fijó la fecha.

El ministerio público de la defensa también estará de feria, pero como el resto de los tribunales, con turnos.

La paritaria para después del receso de invierno

El Gobierno Provincial mantuvo este viernes 3 un nuevo encuentro paritario con los representantes de Funcionarios Judiciales, quienes aceptaron la propuesta de aumento salarial para el segundo semestre de 2026.

La propuesta del Poder Ejecutivo consistió en un aumento salarial del 11% para el segundo semestre, que estará dividido en un tramo con una suba del 7% en agosto; y un 4% para noviembre, no acumulativo y calculado sobre el básico de junio 2026, que es la oferta que ha presentado al resto de sindicatos estatales.

El sindicato de Empleados Judiciales, en tanto no aceptó la oferta y aún no tiene fijada una nueva audiencia. Se espera que después de la feria se retomen las negociaciones.