Dalmiro Garay ponderó avances en la Justicia y una baja de la litigiosidad en Mendoza

El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Dalmiro Garay, realizó este martes la apertura del año judicial en Tribunales y aseguró que el sistema de Justicia de Mendoza atraviesa un proceso de "mejora sostenida", con una fuerte caída de la litigiosidad y altos niveles de resolución de causas en los distintos fueros.

En su discurso, ponderó que, gracias particularmente a reformas de hace algunos años, con la implementación de sistemas orales en distintos fueros, mejoró no solamente el servicio en término de trámites de causas, sino también con la resolución de las mismas.

Garay trazó una comparación entre el 2018 -en momentos donde asumió como ministro de la Corte- y la actualidad, y mencionó que "hace ocho años, Mendoza se caracterizaba por ser uno de los lugares con mayor litigiosidad del país”, con el ingreso de unas 500.000 causas al sistema por año, lo que representaba 25.000 expedientes cada 100.000 habitantes.

Según explicó, en 2025, ese indicador bajó a 17.300 causas cada 100.000 habitantes, lo que implica una reducción del 32%.

“De los 354.204 expedientes digitales ingresados, nuestros equipos resolvieron 328.317 causas, lo que arrojó una tasa de resolución media del 93%. En otras palabras, de cada 10 conflictos que ingresan, resolvemos nueve”, afirmó.

De esta forma, consideró que estos números reflejan “una mejora sustancial en el servicio de Justicia de Mendoza”.

Resultados por fuero

En el fuero penal, durante 2025 ingresaron 20.335 causas y se resolvieron 22.093, lo que representa una tasa de resolución del 109%. En el Tribunal Penal Colegiado se resolvieron 3.813 causas frente a 1.961 ingresos, mientras que en los juzgados penales colegiados el nivel de resolución fue prácticamente equivalente a los ingresos.

“Han sido tasas de resolución destacadas”, resumió Garay.

Apertura año Judicial-3 Julieta Caballero - MDZ

En el fuero laboral, las causas orales superaron los 11.000 expedientes resueltos, con una tasa del 95%.

Por su parte, el fuero civil mostró una tasa del 106%, con 16.094 causas resueltas frente a 15.145 ingresos. Allí, el ministro atribuyó la mejora a la implementación de la Oficina de Conciliación Civil (OCC) y métodos alternativos de resolución de conflictos, que permitieron incluso reducir la cantidad de causas.

Finalmente, en el fuero de familia la tasa de resolución alcanzó el 75% en 2025, un incremento significativo respecto del 58% registrado en 2021. Sin embargo, Garay advirtió sobre el fuerte crecimiento de la demanda: las causas pasaron de 34.000 en 2021 a 47.000 en 2025, lo que implica un aumento considerable en la carga de trabajo por juez.

Cambios en los procesos judiciales y ahorro económico

El funcionario indicó que se está llevando adelante un "reestudio" de los procesos en los fueros civil y de familia, con el objetivo de estandarizar trámites y eliminar pasos innecesarios.

Entre las medidas en marcha, destacó la implementación de un formulario interactivo para sucesiones —que representan el 37% de las causas civiles— y la intención de ampliar el uso de la notificación simple.

“Solo en el fuero de familia se realizaron 137.752 notificaciones. Si logramos reemplazarlas por un acceso directo al portal, podemos reducir tiempos muertos y acelerar la resolución de los conflictos”, señaló.

En esa línea, planteó que el sistema podría “reducir hasta un 20% del trabajo, simplificar procesos y gestionar de otra forma el recurso humano”.

En el fuero laboral, el ministro subrayó que la baja en la litigiosidad entre 2017 y 2023 tuvo un efecto directo en los costos. “Implicó una reducción en la alícuota que pagan empresas y organismos estatales, generando un ahorro de 87,4 millones de dólares en la provincia”, sostuvo.

A la par, destacó los avances en digitalización y automatización de procesos. En particular, mencionó el proyecto para modernizar el trámite de litigar sin gastos. “Hoy el 39% de los procesos incidentales —7.969 causas del fuero civil— se resuelven con una sola presentación judicial y dos clics, en apenas dos minutos de trabajo, cuando antes demandaban unas 9.000 horas/hombre”, explicó.