Almafuerte: un juez desestimó los reclamos de 1.900 internos, pero con algunas recomendaciones

La Justicia rechazó el habeas corpus colectivo de 1.900 internos del Penal Almafuerte 1. Esta semana, el juez del Juzgado Penal Colegiado 2, Diego Flamant, visitó las instalaciones y habló con los reclusos. Finalmente, resolvió rechazar el pedido porque no "se acreditó un agravamiento ilegítimo general y actual de las condiciones de detención".

Además, puntualizaba problemas de superpoblación, de abastecimiento del agua potable y como consecuencia, irregularidades de aseo. "En materia de alojamiento, los pabellones diseñados para 72 plazas alojan actualmente entre 100 y 140 personas. Sobre una población aproximada de 1.900 internos, un número significativo duerme directamente en el piso por la falta de colchones, camas y frazadas suficientes", indicaba el texto.

"Los módulos carecen de sistemas adecuados de calefacción frente a las bajas temperaturas de la época invernal. Sumado a lo expuesto, existen calefones que abastecen 2 alas, lo cual resulta insuficiente para cubrir la demanda de agua caliente para la higiene de toda la población en estos períodos. La provisión estatal de artículos de aseo personal es irregular, entregándose en lapsos superiores a los 3 meses únicamente 1 jabón de tocador, 1 rollo de papel higiénico, 1 máquina de afeitar, 1 cepillo dental y 1 pasta dental, omitiéndose de manera frecuente la entrega de varios de estos elementos esenciales", agregaba.

En cuanto al agua potable, detallaba que había interrupciones recurrentes porque se rompía la bomba principal y en un momento, estuvieron un mes sin agua corriente por lo que el lugar se abastecía con camiones de bomberos. "El agua era turbia y se habilita en turnos reducidos de aproximadamente 15 minutos, 4 veces por día, lo que impedía el adecuado aseo personal y el lavado de ropa", decía el habeas corpus.

Rechazo del habeas corpus

Después de visitar la penitenciaría, el juez Flamant rechazó el habeas corpus y aseguró que muchas de las irregularidades estaban solucionadas. "El habeas corpus correctivo solo procede frente a agravios actuales, concretos y claramente acreditados, y no frente a denuncias genéricas o afirmaciones amplias sin suficiente individualización de hechos. En este sentido, el Servicio Penitenciario sostuvo que lo plateado por los internos resultaba ser abstracto, repetido y sin prueba específica", dice el fallo.

Para decidir, el magistrado tuvo en cuenta los informes del Servicio Penitenciario y lo que pudo observar en las visitas presenciales a los pabellones del complejo.

Obras Aereas - Almafuerte - 03.jpg El complejo Almafuerte desde el cielo. Archivo MDZ

En cuanto a los problemas regularizados indicó:

el suministro de agua (caliente y fria) se encuentra normalizado

no constató la presencia de agua turbia

se pudo ver que salía agua caliente de las duchas porque el termotanque funcionaba

la calefacción funciona en los distintos módulos

se entregan elementos de higiene mensualmente

hay atención médica organizada por módulos y guardias permanentes

existen mecanismos alternativos de comunicación tras el retiro de celulares

las visitas han sido ampliadas de quincenales a semanales

se encuentran ejecutando obras e inversiones para afrontar la sobrepoblación

Las recomendaciones

De todas formas, el juez hizo una serie de recomendaciones y sugerencias para el Servicio Penitenciario ante la sobrepoblación de Almafuerte. Porun lado pidió que se reubique a los internos de acuerdo a los criterios de seguridad correspondientes para que se liberen algunos módulos. También pidió que se garanticen mantas, colchones y camastros para todas las personas privadas de la libertad.

Finalmente, recomendó garantizar el acceso a actividades de recreación, apertura, y sanidad del colectivo trans alojado en Almafuerte I, de manera tal que se asegure el acceso en igualdad de condiciones al resto de la población, y su integridad física.