El Gobierno redobla la apuesta en el Congreso: Federico Sturzenegger anunció una nueva Ley de Sociedades

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger , anunció una nueva Ley de Sociedades que llegará a la Cámara de Diputados. La Libertad Avanza quiere mantener activo el Congreso de cara al Mundial. Uno de los puntos que más se destaca es la creación de las " Sociedades Automatizadas ", que operan con algoritmos e inteligencia artificial y prescinden de personas.

"El proyecto nos mueve de un régimen rígido y anacrónico, construido sobre la desconfianza al sector privado, a un marco moderno basado en la autonomía, la libertad y la desregulación", indicó Sturzenegger en X al anunciar este nuevo proyecto.

Con este proyecto, Sturzenegger suma una nueva iniciativa en el Congreso de la Nación, a la espera de que el Senado sancione finalmente la Ley Hojarasca, que comenzará a debatirse el miércoles en una reunión plenaria de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General.

El proyecto le da lugar a las "Sociedades Automatizadas". "En una de las innovaciones más revolucionarias, distinguimos a las empresas que funcionan bajo esquemas de automatización y descentralización", dice el texto de Sturzenegger. Se regulan la "Sociedad Automatizada", que opera mediante algoritmos o inteligencia artificial sin requerir empleados para su operación ordinaria, y las "DAO", que son total o parcialmente autónomas, con participaciones en tokens y registros en blockchain. Ambas tienen personalidad jurídica plena y responsabilidad limitada.

"Para entender la relevancia de esta innovación vale el ejemplo de Irlanda. Hace unos años, Irlanda construyó un régimen legal y fiscal apropiado para la inversión extranjera directa y se convirtió en una meca de empresas de propiedad intelectual y de aquellas que buscaban radicarse en Europa", sostuvo el ministro.

Hasta el cierre de este artículo, el proyecto no había ingresado por mesa de entrada a la Cámara de Diputados. Sin embargo, Sturzenegger adelantó que con esta iniciativa "se termina la tutela del Estado sobre cómo los socios organizan sus negocios". "Las normas de la ley pasan a ser supletorias: el estatuto manda. Las restricciones estatales serán excepcionales y de interpretación restrictiva. Los registros públicos no podrán dictar resoluciones que limiten lo que la ley permite", indicó el ministro de Desregulación en un extenso mensaje en X.

En paralelo, desde la cartera de Sturzenegger también trabajan en un nuevo paquete de leyes de desregulación. Uno de los colaboradores de "El Coloso" se animó a llamarlo "una segunda Ley Bases". Allí el Gobierno buscará desregular la venta libre de medicamentos, la navegación y el negocio inmobiliario.

DIPUTADOS N/A

Pero por ahora, la nueva criatura de Sturzenegger es la nueva Ley de Sociedades. "Se eliminan las trabas burocráticas de los registros. El objeto social podrá ser amplio, plural y sin obligación de conexidad entre actividades. Y si no se consigna objeto en el estatuto, se entiende que la sociedad puede realizar cualquier actividad lícita. Esto es esencial en un mundo tan cambiante como el que vivimos. También implica menos trabas burocráticas y más libertad para trabajar", explicó.

Además, detalló que con la nueva normativa "las sociedades podrán someter sus conflictos internos al derecho extranjero o mercantil internacional". "Y también podrán pactar cláusulas arbitrales en el estatuto para resolver controversias sin depender de la lentitud de la justicia. Este tipo de libertad de contrato ha sido el pilar de otros centros mundiales de negocios como Dubái. En Dubái, las relaciones societarias se dirimen según la ley societaria que los socios eligen. Lo mismo ocurrirá ahora en Argentina", añadió.