El "oro del siglo XXI": el Gobierno impulsa un debate en el Congreso para incluir las Tierras Raras en el RIGI

El Gobierno se alinea con la estrategia geopolítica de Estados Unidos , que viene poniendo el foco en la conformación de cadenas de suministro propias de minerales críticos , y empieza a mover fichas para colocar en la agenda nacional la discusión sobre la explotación de tierras raras dentro del territorio argentino.

La movida apunta a darle marco normativo y respaldo político a un sector que, hasta ahora, permanece prácticamente inactivo en el país.

La cara visible de esta avanzada es la diputada nacional de La Libertad Avanza , Silvana Giudici , quien organiza para este jueves a las 11 de la mañana el segundo Seminario "Minería para un futuro digital: el oro estratégico del siglo XXI" . El encuentro se desarrollará en el Salón Delia Parodi del Palacio Legislativo.

La jornada pondrá sobre la mesa el rol decisivo que ocupan estos minerales en el desarrollo de nuevas tecnologías y en el proceso global de transición energética hacia fuentes alternativas.

Estarán presentes autoridades de las comisiones de Minería, Energía y Medio Ambiente , sumadas a funcionarios del Ejecutivo y especialistas del rubro.

El objetivo: incluir las tierras raras en el RIGI

El propósito declarado del encuentro pasa por examinar el potencial minero-tecnológico del país y discutir su eventual incorporación al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), una de las herramientas centrales que diseñó el oficialismo para atraer capital extranjero.

La idea de los organizadores es construir una mirada estratégica integral que articule al sector público, al ámbito científico-académico y a los referentes del sector privado, con el fin de potenciar el aprovechamiento de las tierras raras bajo tres ejes: sostenibilidad, soberanía e innovación.

La aspiración de fondo, según remarcaron, es traducir el potencial geológico argentino en un motor concreto de productividad, generación de empleo y cuidado ambiental.

El proyecto para atraer grandes inversiones

La apertura del seminario quedará a cargo de la propia Giudici, autora de un proyecto de ley que apunta justamente a incorporar de manera explícita a las tierras raras dentro del RIGI.

La iniciativa legislativa busca dotar al país de un marco jurídico robusto que ofrezca previsibilidad y permita captar desembolsos de gran porte.

La meta, según se desprende del texto, es ubicar a la Argentina como un jugador relevante a escala internacional en la exploración de estos recursos, considerados imprescindibles tanto para la industria tecnológica como para la producción de energía limpia.

Qué son las tierras raras y por qué disputan el tablero global

El debate por estos minerales no es local: forma parte de una competencia extractivista de alcance planetario que Estados Unidos lleva adelante con China como principal rival, y que viene reconfigurando los equilibrios geopolíticos del mundo.

Se trata de un conjunto de 17 elementos químicos metálicos que se encuentran en la corteza terrestre, aunque su extracción resulta técnicamente compleja y económicamente costosa. La Argentina dispone de reservas comprobadas, pero al día de hoy no registra producción activa y su incidencia en el mercado global es prácticamente nula.

El interés de Estados Unidos

El interés estadounidense por los recursos sudamericanos quedó expuesto públicamente en enero de 2023, cuando la entonces jefa del Comando Sur, la generala Laura Richardson, se convirtió en la primera funcionaria de ese país en admitir abiertamente que tanto el triángulo del litio como las reservas de tierras raras del territorio argentino formaban parte de los intereses estratégicos de Washington.

La definición se enmarcó tanto en la política energética norteamericana como en su esquema de seguridad nacional frente a la competencia con China y Rusia.

Esa misma lógica de búsqueda de recursos críticos fue la que llevó al presidente Donald Trump a reabrir un conflicto diplomático con la Unión Europea, al lanzar su propuesta de comprar la isla de Groenlandia a Dinamarca, un episodio que evidenció hasta qué punto la disputa por estos minerales atraviesa hoy la política internacional.

Los expositores que participarán del debate

Más allá de Giudici, la jornada en el Congreso contará con un panel diverso de voces. Entre los expositores confirmados figuran el subsecretario de Política Minera de la Nación, Federico Caeiro; el director del Instituto de Geología y Recursos Naturales (IGRM), Martín Gozálvez; el especialista en energías renovables Tomás Trusso; el titular de la comisión de Energía y Combustibles de Diputados, Facundo Correa Llano; y la presidenta de la comisión de Minería, Fernanda Ávila.