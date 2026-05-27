Quién es José Luis Rodríguez Zapatero, el hombre que hace tambalear el gobierno de Pedro Sánchez con un escándalo político

Un escándalo político de proporciones inéditas sacude a España y golpea directamente al gobierno de Pedro Sánchez , el líder socialista que conduce el país europeo desde 2018 y que actualmente busca consolidar un cuarto mandato. Una reciente acusación judicial contra el considerado "padre político" de Sánchez hace temblar los pilares del Ejecutivo y amenaza con poner fin a su permanencia en el poder.

En las últimas semanas, las miradas se posaron sobre el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero , referente histórico del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y mentor del actual presidente. Zapatero quedó en el centro de una investigación iniciada hace una semana por supuesta corrupción durante los años de la pandemia, marcando un hito histórico al convertirse en el primer expresidente del país en enfrentar un expediente criminal.

La noticia generó un fuerte impacto social. Zapatero, quien gobernó España entre 2004 y 2011, era considerado un ícono de la izquierda socialista y un sinónimo de la moral. Durante su gestión, el país consolidó avances en derechos sociales, como el matrimonio igualitario y el derecho a la interrupción del embarazo, convirtiendo las banderas del feminismo y del colectivo LGTBI en el eje de la identidad socialista y transformándose él mismo en un referente ético para su partido.

De acuerdo con la investigación liderada por un juez federal español, la realidad puertas adentro no coincidía con esa imagen pública. El magistrado acusa a Zapatero de dirigir una “trama de tráfico de influencias” orientada a moldear políticas gubernamentales, lavar dinero y obtener beneficios económicos tanto para él como para sus dos hijas y otras personas de su entorno.

Aunque el expresidente niega cualquier tipo de irregularidad, el caso daña su reputación y debilita la frágil alianza que le permite a Sánchez sostenerse en el poder tras ocho años de gestión. Los hechos principales de la causa penal se estructuran en los siguientes ejes:

La investigación judicial hace foco en el año 2020, momento en que la pequeña aerolínea Plus Ultra, que mantiene conocidos vínculos con Venezuela, recibió un préstamo estatal de 53 millones de euros (62 millones de dólares) por parte del gobierno español para paliar los efectos económicos de la crisis del Covid-19. De acuerdo con la hipótesis del juez, Rodríguez Zapatero habría utilizado su influencia para asegurar este rescate financiero público a cambio de percibir pagos ilegales que ascienden a casi 2 millones de euros.

Por otra parte, el magistrado vincula directamente al exmandatario con diversas operaciones internacionales de alto valor en petróleo, oro y acciones comerciales con contrapartes en China, Emiratos Árabes Unidos y Venezuela. Sobre este último país, el expediente señala un estrecho lazo con el régimen de Nicolás Maduro; de hecho, el propio Zapatero asegura mantener una gran relación de amistad con la actual presidenta interina, quien asumió el mando tras la detención de Maduro.

El allanamiento en la calle Ferraz: joyas y documentos confiscados

La situación judicial del referente socialista se complicó tras los recientes operativos ordenados por el tribunal. Los allanamientos se realizaron en el piso donde se encuentra el despacho privado del exmandatario, ubicado en la calle Ferraz de Madrid, exactamente enfrente de la sede central del PSOE.

Durante el procedimiento, los organismos de control españoles incautaron un importante volumen de elementos: 17 agendas, 18 carpetas con documentación, dos hojas manuscritas, pendrives, un disco duro y tres teléfonos móviles.

Las joyas incautadas en la oficina de Rodríguez Zapatero. Las joyas incautadas en la oficina de Rodríguez Zapatero. EFE

Asimismo, al abrir la caja fuerte ubicada en las oficinas, las autoridades hallaron 103 piezas de joyería, entre las que se detallan collares, pendientes, pulseras, anillos, brazaletes y relojes de alta gama. Frente a esto, Zapatero ensayó su defensa argumentando que lo incautado en su oficina es producto de la herencia de su esposa, mientras que otros artículos son regalos que recibió en sus viajes, algunos de ellos correspondientes a su etapa como presidente del Gobierno.

Sánchez descarta el adelanto electoral y respalda a su mentor

Por el momento, el actual gobierno de Pedro Sánchez defiende a capa y espada al exmandatario. Desde el entorno presidencial aseguran que se trata de una investigación armada que terminará en la nada por falta de pruebas consistentes.

Pedro Sánchez3.jpg EFE

Inicialmente, Sánchez ordenó a sus colaboradores directos salir en defensa de Zapatero, lo que llevó a los portavoces socialistas a acusar al juez de actuar bajo motivaciones políticas. No obstante, el actual presidente prometió “toda la colaboración con la justicia” al tiempo que exigió el respeto a la presunción de inocencia.

A pesar del cerrado respaldo, el Gobierno mantiene la cautela en medio del camino electoral. En los últimos minutos, Sánchez ratificó formalmente el apoyo a su padre político y negó de manera tajante un adelantamiento de las elecciones, intentando contener los efectos del escándalo sobre la alianza partidaria que define el futuro político de España.