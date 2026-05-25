Qué arrojaron los primeros estudios a Lionel Messi tras su molestia en el 6-4 de Inter Miami a Philadelphia
Lionel Messi salió con una molestia muscular en el triunfo de Inter Miami por la MLS y hay preocupación en el cuerpo técnico de la Selección de cara al Mundial.
La preocupación por el estado físico de Lionel Messi se instaló rápidamente luego de su salida en el triunfo 6-4 de Inter Miami ante Philadelphia Union. El capitán argentino dejó la cancha con visibles gestos de molestia muscular y encendió las alarmas en plena cuenta regresiva para el Mundial.
El episodio ocurrió a los 72 minutos del encuentro y rápidamente generó incertidumbre por el poco tiempo que resta para el debut de la Selección argentina en la Copa del Mundo, previsto para el 16 de junio frente a Argelia en Kansas.
Qué revelaron los estudios de Messi tras salir lesionado en Inter Miami
Según trascendió tras los primeros estudios médicos, Messi presenta una inflamación en el isquiotibial y, en principio, no sufrió ninguna ruptura muscular. La noticia llevó algo de alivio dentro del cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni, aunque el seguimiento continuará día a día.
Ahora, el rosarino deberá realizar reposo durante algunos días y su presencia en los amistosos previos al Mundial quedó en duda. De todos modos, la idea principal es que llegue en condiciones óptimas al estreno de Argentina en el torneo.
Los otros jugadores de la Selección argentina que están entre algodones
La situación de Messi se suma a otros futbolistas de la Scaloneta que arrastran diferentes problemas físicos en la previa de la Copa del Mundo. Entre ellos aparecen Emiliano Martínez, Cristian Romero, Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Marcos Acuña, Nico Paz, Nicolás González y Julián Álvarez.