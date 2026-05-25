Qué arrojaron los primeros estudios a Lionel Messi tras su molestia en el 6-4 de Inter Miami a Philadelphia

Lionel Messi salió con una molestia muscular en el triunfo de Inter Miami por la MLS y hay preocupación en el cuerpo técnico de la Selección de cara al Mundial.

La cara de Lionel Messi lo dice todo. El capitán argentino encendió las alarmas en la Selección y esperan nuevos estudios.

La preocupación por el estado físico de Lionel Messi se instaló rápidamente luego de su salida en el triunfo 6-4 de Inter Miami ante Philadelphia Union. El capitán argentino dejó la cancha con visibles gestos de molestia muscular y encendió las alarmas en plena cuenta regresiva para el Mundial.

El episodio ocurrió a los 72 minutos del encuentro y rápidamente generó incertidumbre por el poco tiempo que resta para el debut de la Selección argentina en la Copa del Mundo, previsto para el 16 de junio frente a Argelia en Kansas.

Qué revelaron los estudios de Messi tras salir lesionado en Inter Miami Messi enojado, junto a Luis Suárez Messi pidió el cambio en Inter Miami por una molestia y se fue directo al vestuario. EFE

Según trascendió tras los primeros estudios médicos, Messi presenta una inflamación en el isquiotibial y, en principio, no sufrió ninguna ruptura muscular. La noticia llevó algo de alivio dentro del cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni, aunque el seguimiento continuará día a día.

Ahora, el rosarino deberá realizar reposo durante algunos días y su presencia en los amistosos previos al Mundial quedó en duda. De todos modos, la idea principal es que llegue en condiciones óptimas al estreno de Argentina en el torneo.