Lionel Messi pidió el cambio en Inter Miami, que le ganó 6-4 a Philadelphia Union

A los 73 minutos del complemento, Lionel Messi fue sustituido por una molestia muscular y se fue directo al vestuario. De Paul convirtió un gol.

La noche parecía ideal para Inter Miami: goles, espectáculo y una remontada inolvidable frente a Philadelphia Union. Sin embargo, todo quedó en segundo plano cuando Lionel Messi abandonó el campo de juego con una molestia muscular y preocupación evidente a menos de tres semanas del inicio del Mundial 2026.

El equipo de Florida protagonizó uno de los partidos más frenéticos de la temporada en la MLS. Arrancó perdiendo 2-0 en apenas ocho minutos y llegó a estar 3-1 abajo antes de los 20. Pero la jerarquía ofensiva de Inter Miami volvió a aparecer en toda su dimensión. Messi fue clave en la remontada con asistencias, gambetas y participación directa en los ataques, mientras Luis Suárez firmó un triplete determinante.

La gran preocupación apareció a los 72 minutos. Messi sintió una molestia en el posterior izquierdo, pidió el cambio y se fue directamente al vestuario tomándose la zona afectada. La imagen recorrió rápidamente el mundo porque el capitán argentino venía siendo una de las figuras del encuentro y porque faltan apenas 17 días para el debut de la Selección argentina en la Copa del Mundo.

Más allá del susto, Inter Miami no frenó. Suárez marcó el 5-4 tras una gran acción colectiva y luego Rodrigo De Paul decoró la goleada en tiempo de descuento en el día de su cumpleaños. El equipo dirigido por Guillermo Hoyos cerró así una racha positiva antes del parate por el Mundial.