Portugal anunció su lista para el Mundial con Cristiano Ronaldo: el récord que alcanzará junto a Messi

Portugal presentó su lista de convocados para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026 , donde se destaca la presencia del delantero Cristiano Ronaldo , el máximo goleador en la historia del fútbol.

Cristiano Ronaldo , que en febrero cumplió 41 años, disputará su sexto Mundial , competición en la que nunca pudo lucirse. Su mejor actuación se dio en Rusia 2018, donde anotó cuatro goles, mientras que en Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Qatar 2022 solo pudo hacer uno en cada uno.

Además, la gran asignatura pendiente para el capitán luso está en los partidos de eliminación directa, donde nunca pudo anotar ningún gol.

Los convocados de Portugal para el Mundial 2026

Sin embargo, todo apunta a que en esta edición las cosas serán diferentes tanto para Portugal como para Cristiano Ronaldo , ya que tienen un equipo plagado de figuras como el lateral Nuno Mendes y los mediocampistas Bruno Fernandes, Joao Neves y Vitinha, por lo que son unos de los candidatos a llegar a las instancias finales.

Además llega como una selección muy afianzada, debido a que el año pasado derrotaron a España por penales para consagrarse campeones de la Nations League por segunda ocasión en su historia.

El récord que Cristiano Ronaldo alcanzará en el Mundial junto a Messi

Gracias a esta participación, Ronaldo se convertirá, junto a Lionel Messi, en el primer jugador en disputar seis ediciones mundialistas.

Cristiano Ronaldo Lionel Messi EFE y Fotobaires

La mejor actuación de Portugal en Mundiales se dio en Inglaterra 1966, donde consiguió el tercer puesto con Eusébio como gran figura. Además, en Alemania 2006 terminó en el cuarto lugar.

En el Mundial 2026, Portugal compartirá el Grupo K con la República Democrática del Congo, Uzbekistán y Colombia.

Fuente: NA