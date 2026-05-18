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Mundial 2026

Mundial de fútbol 2026: consulta el calendario y los resultados de los partidos (con el horario de tu país)

Este interactivo te muestra las fechas, horarios, resultados, tablas de posiciones de los grupos y las llaves de las fase eliminatoria de los 104 partidos del torneo.

BBC Mundo

https://www.bbc.com/mundo/articles/c3v25v922k4o
Getty Images

La 23ª edición del Mundial de Fútbol se celebrará por primera vez entre tres países: Estados Unidos, México y Canadá, entre el 11 de junio y el 19 de julio.

Y lo hará con un número récord de 48 selecciones, convirtiendo el torneo de 2026 en el más grande de la historia.

En este calendario interactivo podrás revisar las fechas, horarios, resultados, tablas de posiciones de los grupos y las llaves de las fase eliminatoria de los 104 partidos del certamen.

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FUENTE: BBC

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