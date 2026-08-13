El descargo del árbitro somalí deportado del Mundial 2026 tras dirigir la Supercopa de Europa

Luego de que Estado Unidos le impidiera hacer su trabajo durante el Mundial 2026, Omar Artan tuvo su revancha en la final entre PSg y Aston Villa.

Omar Artan fue uno de los protagonistas de la Supercopa de Europa entre PSG y Aston Villa ya que tuvo un significado especial después de quedar fuera del Mundial 2026. El árbitro somalí dirigió la definición en el Red Bull Arena de Salzburgo, donde el conjunto francés se impuso 2-1 y conquistó el trofeo por segundo año consecutivo.

El referí había sido designado por la UEFA para impartir justicia en la final europea, luego de no poder participar en la Copa del Mundo disputada en Norteamérica. Artan no pudo ingresar a Estados Unidos y, por ese motivo, quedó fuera de la competencia internacional de selecciones, pese a formar parte del grupo de árbitros elegidos para el torneo.

El reconocimiento de la UEFA a Omar Artan History made!



Omar Artan is officially the first ever non-European to take charge of the UEFA #SuperCup! pic.twitter.com/IWdVEDaSsb — UEFA (@UEFA) August 12, 2026 Tras el encuentro entre PSG y Aston Villa, Artan utilizó sus redes sociales para agradecer a la UEFA por la oportunidad y recordó, de manera indirecta, su ausencia del Mundial. "Esta fue mi Copa del Mundo", escribió junto a una fotografía en la que mostró la indumentaria, las tarjetas y las medallas que utilizó durante la Supercopa de Europa.

La frase funcionó también como una crítica implícita hacia la FIFA, organismo rector del fútbol mundial, por la situación que le impidió estar en la máxima cita de selecciones. Artan no realizó una acusación directa, pero su mensaje dejó en claro el valor que tuvo para él la posibilidad de dirigir un partido de semejante relevancia.

La publicación del árbitro somalí coincidió además con una publicación de la UEFA, que compartió imágenes de la pelota utilizada en el partido junto a la misma frase: "Esta fue mi Copa del Mundo". El gesto se produjo en medio de las diferencias que mantiene el organismo europeo con la FIFA.