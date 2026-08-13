Insólito: un futbolista fue despedido por una disminución "voluntaria y continuada" de su rendimiento

El Deportivo Alavés de España anunció este jueves el despido disciplinario del futbolista serbio Nikola Maras por una situación poco habitual en el fútbol profesional. El club sostuvo que detectó una disminución "manifiesta, voluntaria y continuada" de su rendimiento de trabajo normal o pactado y decidió rescindir el vínculo luego de completar un expediente contradictorio.

La entidad de Vitoria explicó que la decisión se tomó después de analizar un informe incorporado al expediente disciplinario, elaborado para estudiar "de manera integral y longitudinal" el desempeño del futbolista durante toda su relación contractual con el club.

Para determinar la evolución de Maras, el Alavés recurrió a diferentes herramientas de seguimiento utilizadas en el fútbol profesional. El análisis incluyó datos técnico-tácticos obtenidos mediante Wyscout, métricas de rendimiento físico competitivo de SkillCorner y registros de carga y comportamiento durante los entrenamientos recopilados a través de los sistemas Catapult y WIMU.

Según el comunicado oficial, todos esos indicadores llevaron al Deportivo Alavés a concluir que "se ha producido una disminución manifiesta, voluntaria y continuada del rendimiento de trabajo normal o pactado del jugador".

La resolución se produjo tras la apertura de un expediente disciplinario conforme al Convenio Colectivo AFE-LALIGA. El futbolista tuvo la posibilidad de presentar las alegaciones correspondientes frente a la documentación incorporada al procedimiento, pero, de acuerdo con el club, no lo hizo.

Ante esa situación, la institución vitoriana comunicó a Maras la resolución de su contrato mediante despido disciplinario. La decisión resulta llamativa porque no se fundamentó en una lesión, una sanción deportiva o un conflicto público, sino en la interpretación que realizó el club sobre la evolución de su rendimiento a partir de distintos registros objetivos.

Una trayectoria marcada por cesiones y lesiones

Maras llegó al Alavés durante la temporada 2023-24, inicialmente cedido por el Almería. El defensor serbio fue parte del equipo que consiguió el ascenso a Primera División y disputó 20 encuentros en Segunda, hasta que una lesión de menisco interrumpió su progresión.

El futbolista serbio Nikola Maras fue despedido del Alavés. Instagram @marasnikola18

Después, el club alavesista optó por cederlo nuevamente. El zaguero pasó por Levante, Sporting de Gijón y Mirandés, en distintos períodos, mientras su vínculo con el Alavés continuaba vigente.

El contrato de Maras tenía vigencia hasta 2027, pero finalmente quedó rescindido después de la pretemporada actual. De esta manera, el defensor de 30 años quedó desvinculado del club español por una causa disciplinaria directamente relacionada con su rendimiento, según la explicación oficial.