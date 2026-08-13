La contundente frase del DT de León tras enfrentar a Messi en la Leagues Cup: "Hoy quedó demostrado"

El argentino Javier Gandolfi destacó a Lionel Messi luego de la eliminación del Inter Miami. Además, sus jugadores se acercaron a saludarlo tras el partido.

Javier Gandolfi, el DT argentino que enfrentó a Messi en la Leagues Cup, quedó rendido a sus pies: "Es el mejor de la historia", dijo.

Lionel Messi volvió a jugar después de la muerte de su padre, Jorge Messi, pero no pudo evitar la eliminación del Inter Miami en la Leagues Cup. El conjunto estadounidense cayó 3-2 ante León de México y quedó afuera del certamen, aunque la noche dejó una imagen que trascendió el resultado: los futbolistas del equipo mexicano se acercaron uno por uno a saludar al capitán argentino.

La ovación que recibió Messi cuando ingresó en el entretiempo también reflejó la admiración que genera incluso entre sus rivales. El 10 intentó conducir la remontada, tuvo algunas oportunidades y protagonizó distintas jugadas de peligro, pero esta vez no alcanzó para que Inter Miami continuara en carrera.

Javier Gandolfi se rindió ante Messi tras enfrentarlo Javier Gandolfi se rindió ante Messi Tras el encuentro, Javier Gandolfi, entrenador de León y exjugador y técnico de Talleres, fue contundente al referirse al argentino: “Para que entiendan lo que es Leo Messi, creo que hoy quedó demostrado. Sobran las palabras. Es un animal de la competencia y, a mi entender, es el mejor de la historia”.

El DT argentino también destacó lo que Messi genera más allá de una cancha: "Es el mejor de la historia dentro del campo de juego y después con acciones que vemos a la distancia. Por eso hoy demuestra una vez más lo que te acabo de decir".

Y sus futbolistas se encargaron de demostrarlo. Una vez terminado el partido, varios jugadores de León se acercaron a Messi para abrazarlo y saludarlo. Durante el encuentro también se había producido una escena particular: Jhohan Romaña, con pasado en San Lorenzo, cortó una pared entre el rosarino y Rodrigo De Paul y, apenas terminó la jugada, fue directamente a abrazarlo.