Casemiro destacó la decisión de Leo de volver a jugar con las Garzas apenas días después de la muerte de Jorge y le dedicó un sentido reconocimiento.

Inter Miami quedó eliminado de la Leagues Cup tras caer 3-2 frente a Club León, pero el resultado pasó a un segundo plano cuando las miradas se posaron sobre Lionel Messi. El argentino había despedido a su padre, Jorge, apenas unos días antes y, pese al profundo dolor, decidió regresar a Estados Unidos para acompañar a sus compañeros e ingresar en el segundo tiempo.

La presencia de Messi sorprendió incluso dentro del propio plantel de Inter Miami. El capitán de la Selección argentina se mostró visiblemente afectado por la pérdida, pero igualmente decidió ponerse nuevamente a disposición del equipo para intentar torcer una historia que finalmente terminó con eliminación. Una muestra de compromiso que generó admiración entre sus compañeros.

Uno de los que no ocultó su impacto fue Casemiro, quien después del partido se refirió al gesto del rosarino y lo colocó como un verdadero ejemplo: “Es un ejemplo. Porque, al final, seguramente está pasando una etapa muy mala, pero tiene un compromiso con los jugadores y el club que fue increíble”, expresó el brasileño.

La conmovedora frase de Casemiro sobre la vuelta de Messi a Inter Miami a 4 días de la muerte de su padre X @SC_ESPN El mediocampista fue todavía más contundente al explicar lo que significó para él ver a Messi volver tan rápidamente a la actividad: “Nunca había visto eso en mi vida. Entonces, lo único que tenemos para dar son las gracias”, aseguró. Y agregó: “Sabemos que es un jugador importantísimo para nosotros, pero el compromiso que él tiene es algo de aplaudir”.