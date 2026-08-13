Qué dijo Falcioni tras eliminar a Independiente con una histórica goleada de Atletico Tucumán

Julio César Falcioni destacó el planteo de su equipo después del apabullante 4-0 ante el Rojo que lo metió en los cuartos de final de la Copa Argentina.

Atlético Tucumán dio uno de los grandes golpes de la Copa Argentina y dejó a Independiente contra las cuerdas. El Decano se impuso 4-0, avanzó a los cuartos de final y firmó una actuación que sorprendió por su contundencia, pero también por la manera en la que logró controlar a un rival que llegaba como favorito.

Después de la goleada, Julio César Falcioni no ocultó su satisfacción y destacó especialmente el funcionamiento colectivo: “Hicimos un muy buen partido desde el comienzo. Cortamos los circuitos del rival y vivimos muy juntos”, explicó el entrenador, quien incluso consideró que su equipo pudo haberse marchado al entretiempo con una ventaja todavía mayor.

El contundente análisis de Falcioni tras la goleada ante Independiente El técnico también recordó una de las jugadas que pudo haber cambiado la historia: el penal que Independiente tuvo al comienzo del partido y que terminó pegando en el palo. Atlético Tucumán reaccionó inmediatamente y, tras esa acción, consiguió abrir el marcador: “Tuvimos la suerte de que el penal pegara en el palo y, a la salida de esa jugada, pudimos convertir el gol”, reconoció Falcioni.

El contundente análisis de Falcioni tras la goleada ante Independiente. Archivo Más allá de la goleada, el entrenador se quedó con la superioridad futbolística de su equipo: “Me gustó la presión que metió, el ritmo y la intención de juego. Más allá del resultado, fuimos superiores en el campo”, afirmó. Además, destacó el trabajo de la defensa y los volantes para aprovechar los espacios y lastimar por las bandas.