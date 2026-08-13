River presentó a Thiago Almada llamándolo "Guayo": el origen de su particular apodo

El nuevo refuerzo de River ya se entrena con sus compañeros y espera debutar el domingo. Mientras tanto, su particular apodo volvió a estar en boca de todos.

Thiago Almada ya comenzó a vivir sus primeros días como futbolista de River y la expectativa por su debut no para de crecer. Mientras el mediocampista se entrena a la par de sus nuevos compañeros y se prepara para la posibilidad de jugar el próximo domingo, desde el club compartieron imágenes suyas con la camiseta del Millonario. Una de ellas incluyó una frase que rápidamente llamó la atención: “Monumental, Guayo”.

La publicación volvió a poner en escena el particular apodo que acompaña al futbolista desde su infancia. Y aunque para muchos puede resultar extraño, el origen está relacionado con una dificultad que Almada tenía cuando era chico para pronunciar correctamente algunas palabras. En especial, le costaba decir la sílaba “ch”, algo que quedó reflejado al intentar pronunciar términos como “cuchillo” o “guacho”.

El origen de "El Guayo", el apodo de Thiago Almada , pic.twitter.com/muaUaFsICQ — River Plate (@RiverPlate) August 10, 2026 Justamente, su manera de decir “guacho” terminó derivando en “Guayo”, un sobrenombre que con el paso de los años quedó instalado entre sus familiares, amigos y allegados. El propio jugador contó la historia en distintas oportunidades y lejos de renegar del apodo, lo adoptó como parte de su identidad. Incluso, cuando fue presentado en Atlético de Madrid, dejó claro que prefería que lo llamaran de esa manera.

El vínculo de Almada con su apodo es tan fuerte que su equipo de la Copa Potrero se llama El Guayo FC, conjunto con el que se consagró campeón en 2025. Ahora, el sobrenombre también empieza a tomar fuerza en River, mientras el futbolista disfruta de sus primeros días con la banda roja y se prepara para cumplir uno de sus grandes objetivos: debutar en el Monumental.