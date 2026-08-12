El jugador colgado de River que tenía arreglada su salida y se le cayó el pase: vuelve al container

Uno de los pocos futbolistas que todavía se siguen entrenando en el Predio de Cantilo recibió una mala noticia por parte del club que lo buscaba. ¿Qué pasó?

Parecía cuestión de tiempo. Matías Viña, uno de los pocos jugadores apartados por la dirigencia que todavía no consiguieron club, tenía encaminada su ida de River y todo indicaba que continuaría su carrera en el fútbol europeo. Pero el mercado de pases volvió a cambiarle los planes y el uruguayo quedó, otra vez, en la dulce espera.

El destino más potable que aparecía para el lateral uruguayo era el Getafe de España, quien había mostrado un interés concreto y las charlas estaban avanzadas. Sin embargo, cuando la operación estaba cerca de convertirse en realidad, desde el otro lado del Atlántico dieron marcha atrás y pararon todo.

Getafe cerró a otro lateral y descartó a Matías Viña El Getafe decidieron avanzar a fondo por Johan Mojica, el defensor colombiano que milita en el Mallorca, y quedó a una firma de concretar su incorporación. En ese sentido, ya le comunicaron al Millonario que no seguirán negociando por Viña.

Matías Viña seguirá en el Predio de Cantilo. Con este inesperado panorama, el charrúa no se moverá del famoso Predio de Cantillo: seguirá entrenándose a contraturno con los otros cinco jugadores de River que todavía no definieron su futuro.