Cuti Romero es nuevo jugador del Atlético de Madrid: cuánto lo pagaron y hasta cuándo firma

Pese al interés de Barcelona, Inter de Milán y Arsenal, Cristian Romero finalmente dejará el Tottenham después de 5 años para ir al Atlético de Madrid.

La novela terminó. Pese al interés de otros grandes como el Barcelona, Inter de Milán y el Arsenal, Cristian Romero finalmente dejará el Tottenham Hotspur después de cinco años para convertirse en nuevo jugador del Atlético de Madrid. Este miércoles, los clubes lograron llegar a un acuerdo para concretar su traspaso.

Su llegada al equipo de la capital española se da en un contexto bastante peculiar, en el que muchos argentinos y compañeros suyos de selección se marcharon en este mercado de pases, como Thiago Almada, Nicolás González y su amigo Nahuel Molina, y en el que Julián Álvarez está intentando hasta lo imposible para abandonar el barco.

Cuti Romero será jugador del Atlético de Madrid hasta 2031 Cuti Romero se va del Tottenham después de 5 años. @cutiromero2 El conjunto colchonero lo compra por unos 35 millones de euros, que podrían traducirse en 40 millones contando variables y bonificaciones. Si bien aún no ha sido anunciado de manera oficial, se espera que su nuevo equipo lo haga en las próximas horas. En principio, firmaría contrato por 5 temporadas, hasta mediados de 2031.

En el Atleti, el Cuti se reencontrará con sus compatriotas Julián Álvarez (si es que finalmente no logra concretar su salida), Juan Musso y Giuliano Simeone, además de ser dirigido por el Cholo. Tendrá como desafío competir en LaLiga, la Copa del Rey y la Champions League (algo que no podría hacer con los Spurs, que no clasificaron a copas internacionales) y volver a pelear por un título tras más de 5 años de sequía.