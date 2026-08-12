Cuti Romero es nuevo jugador del Atlético de Madrid: cuánto lo pagaron y hasta cuándo firma
Pese al interés de Barcelona, Inter de Milán y Arsenal, Cristian Romero finalmente dejará el Tottenham después de 5 años para ir al Atlético de Madrid.
La novela terminó. Pese al interés de otros grandes como el Barcelona, Inter de Milán y el Arsenal, Cristian Romero finalmente dejará el Tottenham Hotspur después de cinco años para convertirse en nuevo jugador del Atlético de Madrid. Este miércoles, los clubes lograron llegar a un acuerdo para concretar su traspaso.
Su llegada al equipo de la capital española se da en un contexto bastante peculiar, en el que muchos argentinos y compañeros suyos de selección se marcharon en este mercado de pases, como Thiago Almada, Nicolás González y su amigo Nahuel Molina, y en el que Julián Álvarez está intentando hasta lo imposible para abandonar el barco.
Cuti Romero será jugador del Atlético de Madrid hasta 2031
El conjunto colchonero lo compra por unos 35 millones de euros, que podrían traducirse en 40 millones contando variables y bonificaciones. Si bien aún no ha sido anunciado de manera oficial, se espera que su nuevo equipo lo haga en las próximas horas. En principio, firmaría contrato por 5 temporadas, hasta mediados de 2031.
En el Atleti, el Cuti se reencontrará con sus compatriotas Julián Álvarez (si es que finalmente no logra concretar su salida), Juan Musso y Giuliano Simeone, además de ser dirigido por el Cholo. Tendrá como desafío competir en LaLiga, la Copa del Rey y la Champions League (algo que no podría hacer con los Spurs, que no clasificaron a copas internacionales) y volver a pelear por un título tras más de 5 años de sequía.
Su arribo al combinado rojiblanco se dio después de que el Tottenham se negara a vender a ningún jugador al Arsenal, su mayor rival histórico, y el Barcelona desistiera de las negociaciones. En cuanto el interés del Inter, fue el propio Romero el que lo descartó, ya que su deseo era dejar Inglaterra solo para ir a jugar a España.