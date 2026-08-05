La fuerte postura del Cuti Romero en medio de la negociación con el Inter: ¿frena su traspaso?

Mientras Inter y Tottenham intentan ponerse de acuerdo, el defensor argentino tomó una decisión que inclina la balanza hacia un lado inesperado.

Cristian Romero sigue sin definiciones sobre dónde jugará la próxima temporada, pero la novela está cada vez más cerca de resolverse. Mientras el Inter de Milán no consigue destrabar la negociación con el Tottenham, el Atlético de Madrid aprovechó la oportunidad para volver a la carga. Y hay un detalle clave: el propio Cuti tendría decidido cuál es el destino que más lo seduce.

Atlético de Madrid vuelve a la carga por el Cuti Romero Según reveló Marca, el pase del zaguero argentino al Nerazzurro, a esta hora, está en stand by. Aunque el futbolista ya había dado el visto bueno a las condiciones de su contrato, el gigante de la Serie A nunca logra acercarse a las cifras que exigen los Spurs para desprenderse de su capitán.

En ese contexto, la dirigencia del Colchonero espera cerrar en las próximas horas las ventas de Matteo Ruggeri y Nahuel Molina para liberar dinero y lanzar una oferta de € 40.000.000, exactamente la cifra que reclama el conjunto inglés para abrirle la puerta de salida.

Cuti Romero prioriza la oferta del Atlético de Madrid por sobre la del Inter. EFE El guiño del argentino al equipo del Cholo Pero lo que realmente puede romper el mercado no pasa por la plata: Romero prefiere jugar en el Atlético antes que en el Inter. El Cuti priorizaría ponerse a las órdenes del Cholo Simeone por encima de mudarse a la Serie A, un guiño que deja al club italiano contra las cuerdas.