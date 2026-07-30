El DT del Tottenham reveló una charla clave que tuvo con el Cuti Romero por su futuro: "Respeté su decisión"

Roberto De Zerbi habló por primera vez de los rumores que rodean al Cuti Romero y su posible salida del Tottenham. Sus declaraciones.

El futuro de Cristian Romero parece estar escrito. Después de varios mercados con rumores de salida, todo indica que esta vez el defensor de la Selección argentina dejará el Tottenham. Y quien prácticamente lo dio por sentado fue su propio entrenador, Roberto De Zerbi.

El italiano, que viene de salvar del descenso a los Spurs tras una pésima campaña, contó que tuvo una conversación privada con el campeón del mundo y dejó una frase que alimenta aún más su despedida. No obstante, antes explicó que cuando llegó al club habló cara a cara con cada integrante del plantel para conocer qué pretendían de cara al futuro.

De Zerbi, categórico sobre el futuro del Cuti Romero “Al principio de mi etapa, en abril, tuve como un millón de reuniones individuales y los jugadores me contaron cuáles eran sus intenciones. Yo les dije: ‘Sí, ayúdenme a mantenerme a flote, y luego yo los ayudaré a irse’. ¡Si no me ayudan a mantenerme a flote, se quedan bajo el agua conmigo!”, relató De Zerbi. En ese contexto comenzó a hablar del Cuti.

El Cuti Romero viene de ser uno de los mejores defensores del Mundial y todo indica que se irá del Tottenham. Instagram @cutiromero2 “Romero conmigo fue increíble. De primera. En su comportamiento, su respeto, sufrió cuando no jugó el último partido. Después de la semifinal (Argentina 2-1 Inglaterra) nos enviamos un mensaje de texto, pero nunca lo llamé para convencerlo de que se quedara. Respeté lo que me dijo. Es uno de los mejores centrales del mundo. Pero al final dije que quiero respetar la voluntad de los jugadores”, confesó el DT, dejando en claro el deseo del argentino de cambiar de aires.