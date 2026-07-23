Cuti Romero se va del Tottenham y dos gigantes de Europa se pelean por él: ¿será compañero de otro campeón del mundo?

Luego de su gran Mundial, Cuti Romero no seguirá en el cuadro londinense y ante ello, dos gigantes del Viejo Continente se pelean por llevárselo.

El Cuti Romero ya pasó la página de la final del Mundial 2026 y ahora comienza otro desafío igual de importante: definir dónde continuará su carrera. Después de consolidarse como uno de los mejores defensores del planeta y ser una de las grandes figuras de la Selección argentina durante la Copa del Mundo, el Cuti tomó una decisión que promete sacudir el mercado europeo: no seguirá en Tottenham.

A los 28 años, el cordobés considera que llegó el momento de dar un nuevo salto en su carrera. Capitán e indiscutido en los Spurs, ya había recibido propuestas para marcharse en mercados anteriores, aunque ninguna terminó prosperando. Esta vez, sin embargo, el escenario parece distinto y todo indica que dejará Londres en las próximas semanas.

Barcelona e Inter de Milán, los dos clubes interesados en el Cuti Romero El club que hoy aparece mejor posicionado para quedarse con el campeón del mundo es Inter de Milán. La dirigencia nerazzurra ya trabaja junto al entorno del futbolista para acercar posiciones y aprovechar el deseo del defensor de regresar a la Serie A, donde dejó una gran imagen con las camisetas de Genoa y Atalanta. Además, volvería a compartir equipo con Lautaro Martínez, capitán y máxima figura del conjunto italiano.

Cuti Romero es seguido de cerca por el Barcelona e Inter de Milán. Fotobaires Pero la novela todavía está lejos de terminar. Desde España, Barcelona sigue atento a cada movimiento. Tanto Joan Laporta como Hansi Flick consideran a Cuti Romero uno de los zagueros ideales para liderar la renovación defensiva del equipo y su nombre aparece incluso por delante del de Alessandro Bastoni en la lista de preferencias.

El gran obstáculo para el conjunto catalán es económico. Según reveló Fabrizio Romano, el Barça solo avanzará por el argentino si antes se concreta la salida de alguno de sus centrales. Incluso, la prioridad inmediata sería intentar cerrar el regreso de Aymeric Laporte. Recién después irían por Romero, quien nunca ocultó que le seduce la posibilidad de vestir la camiseta blaugrana. Mientras tanto, Inter acelera y busca quedarse con uno de los jugadores más codiciados del mercado.