Luego de que Cuti Romero lo tilde de "estúpido", Gary Neville volvió a atacar a la dupla de centrales de Argentina

Gary Neville respondió a los defensores argentinos después de la semifinal del Mundial y aseguró que Lionel Messi fue quien los "sacó del pozo".

Lejos de bajar el tono tras la eliminación de Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026, Gary Neville volvió a apuntar contra Cristian Romero y Lisandro Martínez, quienes lo habían cruzado públicamente por sus críticas previas al partido. El exlateral inglés defendió sus declaraciones y sostuvo que la Selección argentina depende de Lionel Messi para disimular los errores de su última línea.

"Yo dije que regalan goles. Han recibido seis en cuatro partidos de las fases eliminatorias", comenzó Neville en diálogo con Sky Sports. Y enseguida profundizó su análisis: "Si no tuvieran a Lionel Messi en ataque… esos dos deberían abrazarlo cada minuto de cada día porque él tuvo que sacarlos del pozo contra Egipto, Cabo Verde, Suiza e Inglaterra".

El exjugador del Manchester United insistió en que nunca puso en duda la jerarquía de ambos zagueros, aunque remarcó que continúan mostrando falencias defensivas: "También dije que son increíbles y una fuerza de la naturaleza por la forma en que juegan para su país. Pasan de lo sublime a lo ridículo", afirmó.

Gary Neville volvió a atacar a la dupla de centrales de Argentina X @HKFinalThird Neville incluso utilizó el pasado reciente de Romero en la Premier League para reforzar su postura: "Jugó la temporada pasada en un equipo que casi desciende y recibió 65 goles. Creo que sé de lo que hablo cuando analizo a un jugador. Tanto él como Lisandro son muy talentosos, pero cometen muchos errores", señaló, aunque destacó la personalidad de ambos y su capacidad para imponerse en las dos áreas.