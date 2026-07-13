La feroz crítica de un histórico defensor inglés a Cuti Romero y Licha Martínez: "Regalan un gol por partido"

A horas del duelo por un lugar en la final del Mundia, Inglaterra sigue "boqueando": Gary Neville liquidó a los centrales de la Selección argentina.

La semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra sigue sumando declaraciones de alto voltaje. Esta vez fue Gary Neville quien puso el foco sobre Cristian Romero y Lisandro Martínez, la dupla central de la Selección argentina, con una frase que rápidamente hizo ruido en ambos lados del Atlántico.

El histórico exlateral del Manchester United analizó el funcionamiento defensivo del equipo de Lionel Scaloni y sostuvo que Inglaterra encontrará espacios para lastimar. "No veo la manera de que no hagamos al menos dos goles. Cristian Romero y Lisandro Martínez parece que entre los dos regalan un gol en cada partido", afirmó durante una entrevista con Sky Bet.

La crítica y el elogio de Neville Gary Neville calentó la semifinal con una frase que apunta directo a la defensa argentina. Más allá de ese cuestionamiento, Neville también destacó las virtudes de los dos defensores argentinos y reconoció que suelen responder en los momentos más importantes. "Después los ves otra vez y resulta que están marcando goles, ganando todos los cabezazos y apareciendo por todas partes", agregó.

El exjugador inglés profundizó su análisis con una definición que llamó la atención por su contradicción aparente. "Yo los llamo la mejor-peor pareja de centrales del mundo porque por momentos son absolutamente extraordinarios y, al instante siguiente, pasan de lo sublime a lo ridículo", sentenció.

Dos pilares de la Scaloneta Lisandro Martínez, en el piso, y Cristian Romero tienen un gol cada uno en este Mundial. EFE Romero y Lisandro Martínez se transformaron en piezas fundamentales del ciclo Scaloni. Desde la consagración en Qatar 2022 hasta este Mundial 2026, ambos fueron protagonistas en los partidos más importantes y volvieron a ser determinantes en el camino hacia las semifinales.