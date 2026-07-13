La feroz crítica de un histórico defensor inglés a Cuti Romero y Licha Martínez: "Regalan un gol por partido"
A horas del duelo por un lugar en la final del Mundia, Inglaterra sigue "boqueando": Gary Neville liquidó a los centrales de la Selección argentina.
La semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra sigue sumando declaraciones de alto voltaje. Esta vez fue Gary Neville quien puso el foco sobre Cristian Romero y Lisandro Martínez, la dupla central de la Selección argentina, con una frase que rápidamente hizo ruido en ambos lados del Atlántico.
El histórico exlateral del Manchester United analizó el funcionamiento defensivo del equipo de Lionel Scaloni y sostuvo que Inglaterra encontrará espacios para lastimar. "No veo la manera de que no hagamos al menos dos goles. Cristian Romero y Lisandro Martínez parece que entre los dos regalan un gol en cada partido", afirmó durante una entrevista con Sky Bet.
La crítica y el elogio de Neville
Más allá de ese cuestionamiento, Neville también destacó las virtudes de los dos defensores argentinos y reconoció que suelen responder en los momentos más importantes. "Después los ves otra vez y resulta que están marcando goles, ganando todos los cabezazos y apareciendo por todas partes", agregó.
El exjugador inglés profundizó su análisis con una definición que llamó la atención por su contradicción aparente. "Yo los llamo la mejor-peor pareja de centrales del mundo porque por momentos son absolutamente extraordinarios y, al instante siguiente, pasan de lo sublime a lo ridículo", sentenció.
Dos pilares de la Scaloneta
Romero y Lisandro Martínez se transformaron en piezas fundamentales del ciclo Scaloni. Desde la consagración en Qatar 2022 hasta este Mundial 2026, ambos fueron protagonistas en los partidos más importantes y volvieron a ser determinantes en el camino hacia las semifinales.
La dupla se destaca por la intensidad en la marca, la agresividad para anticipar y la capacidad para salir jugando desde el fondo. Además, los dos tuvieron participación ofensiva durante el torneo: Lisandro Martínez convirtió ante Cabo Verde y Cristian Romero marcó frente a Egipto y también fue clave en el 3-2 ante Cabo Verde.
Una previa cada vez más caliente
Las declaraciones de Neville se suman a otras voces inglesas que aparecieron en los últimos días para palpitar el choque de Atlanta. Desde Joe Cole hasta distintos referentes de la prensa británica, varios protagonistas comenzaron a analizar el duelo con opiniones fuertes sobre el equipo argentino.
Mientras tanto, Scaloni mantiene el foco en lo futbolístico y prepara el equipo para buscar una nueva final mundialista. Del otro lado estará una Inglaterra repleta de figuras como Harry Kane, Jude Bellingham y Bukayo Saka, que intentará volver a una definición después de 60 años.