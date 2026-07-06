Las confesiones de Messi y Cuti Romero sobre el Prode interno de la Selección argentina: "Había puesto 3-0"

Luego del triunfo ante Cabo Verde, Lionel Messi y el Cuti Romero revelaron cómo viene el Prode interno de la Albiceleste en el Mundial 2026.

La Selección argentina consiguió una sufrida clasificación a los octavos de final del Mundial 2026 tras derrotar agónicamente a Cabo Verde por 3-2, pero el triunfo dejó una curiosa historia puertas adentro del plantel. Lionel Messi reveló que ninguno de los jugadores acertó el resultado en el Prode que realizan durante la Copa del Mundo y que todos terminaron perdiendo en su competencia interna.

El encuentro estuvo lejos de ser el trámite que imaginaban los futbolistas argentinos. Messi abrió el marcador, pero Deroy Duarte empató para el conjunto africano. Luego apareció Lisandro Martínez para devolverle la ventaja a la Scaloneta, aunque Sidny Cabral volvió a igualar el partido. Recién sobre el final, Cuti Romero conectó de cabeza para sellar el 3-2 definitivo y desatar el festejo.

La confesión de Messi sobre el Prode interno de la Selección argentina Después del encuentro, el capitán argentino dialogó con el Pollo Álvarez y contó, entre risas, que el desarrollo del partido sorprendió incluso al propio plantel: "Estamos jugando al Prode pero, bueno, hoy creo que lo perdimos todos", confesó Messi, dejando al descubierto una de las divertidas internas que acompañan la convivencia del grupo durante el Mundial.

Lo del Pollo La revelación llegó pocos días después de que el propio Cuti Romero contara que los jugadores utilizan una aplicación para pronosticar los resultados de cada jornada. Incluso, tras el triunfo por 3-0 sobre Argelia, el defensor había bromeado con el triplete de Messi al asegurar: "Se ve que quería ganar el Prode, porque había puesto 3 a 0".