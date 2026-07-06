El camino de la Selección argentina hacia la final del Mundial 2026: posibles rivales, fechas y horarios

La Albiceleste afronta los octavos de final ante Egipto con el cuadro definido para seguir soñando con defender el título mundial.

La Selección argentina buscará ante Egipto un lugar en los cuartos de final del Mundial 2026.

La Selección argentina afrontará este martes un duelo decisivo frente a Egipto por los octavos de final del Mundial 2026. El equipo dirigido por Lionel Scaloni buscará un triunfo que le permita meterse entre los ocho mejores del certamen y continuar en la defensa del título conquistado en Qatar 2022.

Con el cuadro de eliminación directa ya definido, la Albiceleste conoce cuál sería el recorrido que deberá transitar en caso de seguir avanzando. Aunque los rivales dependerán de los resultados de cada llave, el camino hacia una eventual final ya está establecido. El primer paso será superar al conjunto africano en Atlanta.

Posibles cruces de Argentina en el Mundial 2026 Si derrota a Egipto, la Selección argentina disputará los cuartos de final el sábado 11 de julio, desde las 22 (hora de Argentina), en Kansas City. En esa instancia enfrentará al ganador del partido entre Colombia y Suiza, que también jugarán este martes por un lugar entre los ocho mejores.

En caso de volver a imponerse, el conjunto de Lionel Scaloni accederá a las semifinales, donde el rival saldrá del cruce entre Inglaterra y Noruega, programado para el próximo sábado. El vencedor de ese encuentro y el de la llave de Argentina definirán a uno de los finalistas del Mundial.

La ilusión de la Selección argentina sigue intacta. Fotobaires Del otro lado del cuadro continúan en carrera Francia y Marruecos (ya en cuartos), que se enfrentarán el jueves, además de Portugal y España, y Estados Unidos y Bélgica, cuyos cruces corresponden a los octavos de final. De esas llaves surgirá el posible rival de la Albiceleste en una hipotética final.