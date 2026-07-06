La cauta respuesta del DT de Inglaterra sobre un posible cruce con Argentina en las semifinales del Mundial

Thomas Tuchel, DT de Inglaterra, fue consultado sobre un posible choque frente a la Albiceleste en las semifinales de la Copa del Mundo. ¿Qué dijo al respecto?

Thomas Tuchel, DT de Inglaterra, fue cauto al hablar sobre un posible cruce ante Argentina en semifinales.

Inglaterra dio un paso más en el Mundial 2026 al derrotar 3-2 a México en el estadio Azteca y clasificarse a los cuartos de final, donde enfrentará a Noruega, que viene de dar el golpe al eliminar a Brasil. Sin embargo, en la previa de ese compromiso ya comenzó a hablarse de una posible semifinal frente a la Selección argentina, siempre y cuando ambos equipos superen sus respectivos cruces.

La cauta respuesta del DT de Inglaterra sobre un posible cruce con Argentina Consultado sobre ese hipotético enfrentamiento con el conjunto de Lionel Scaloni, Thomas Tuchel eligió la cautela y dejó en claro que su único objetivo está puesto en el próximo compromiso: "Hoy sólo queremos disfrutar de esta clasificación. Además, antes de la semifinal tenemos los cuartos de final y mañana recién empezaremos a pensar en lo que viene", afirmó el entrenador alemán.

La Selección argentina podría enfrentarse con Inglaterra en unas hipotéticas semifinales. @Argentina De esta manera, el DT evitó adelantarse a un eventual choque con la Albiceleste y recordó que primero deberá superar a una Noruega que llega envalentonada tras dejar en el camino a la pentacampeona del mundo. Del otro lado del cuadro, la Selección argentina aún debe disputar su duelo de octavos frente a Egipto, mientras que también siguen en carrera Suiza y Colombia.

La crítica de Tuchel al arbitraje tras la clasificación a cuartos Más allá de la clasificación, Tuchel también aprovechó la conferencia de prensa para expresar su malestar con el arbitraje del encuentro ante México: "Lo único que quiero es coherencia. Hay decisiones que son muy difíciles de entender", sostuvo en referencia a la expulsión de Jarell Quansah y al penal sancionado a favor de Harry Kane.