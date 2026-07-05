¿Por qué se retrasó México vs Inglaterra por el Mundial 2026? Los motivos de la postergación

El esperado choque de octavos de final debió reprogramarse una hora más tarde debido a las condiciones climáticas. Noruega espera en la próxima instancia.

El encuentro entre México e Inglaterra, correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026, sufrió una modificación de último momento en su agenda este domingo. El trascendental partido, cuyo ganador avanzará a los cuartos de final donde ya espera la clasificada selección de Noruega, estaba originalmente pactado para iniciar a las 21:00 horas, pero debió ser postergado de manera provisional debido al clima.

El Protocolo por tormenta eléctrica que suspendió el inicio El duelo mundialista se vio demorado debido a que, pocas horas antes del pitazo inicial, se activó el Protocolo de Tormenta Eléctrica a raíz de las fuertes lluvias acompañadas de descargas de rayos en las inmediaciones del estadio.

Este mecanismo de prevención de la FIFA y las autoridades meteorológicas locales impone las siguientes pautas para salvaguardar a los futbolistas y al público:

Evacuación inmediata: Ante la detección de actividad eléctrica severa, se exige detener de inmediato cualquier actividad en el campo de juego y evacuar preventivamente las tribunas expuestas.

Margen de seguridad: Las normativas imponen un cese de acciones por al menos 30 minutos si los sensores captan la caída de un rayo dentro de un radio establecido de 13 kilómetros a la redonda.

Reinicio del reloj: En caso de que se registre un nuevo impacto eléctrico dentro del perímetro monitoreado mientras corre el tiempo de espera, la cuenta regresiva de media hora vuelve a ponerse en cero de forma automática. Nuevo horario y estado del campo bajo constante evaluación Por el momento, las autoridades de la FIFA informaron que el partido quedó reprogramado para las 22:00 horas. Sin embargo, la organización remarcó que el horario de inicio permanece sujeto a modificaciones en cualquier momento si los sistemas meteorológicos registran nuevos impactos de rayos en el área de seguridad.