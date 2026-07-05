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En vivo: tras la demora por tormentas, Inglaterra y México empatan 0-0 en el Azteca

El cruce de octavos de final estaba pautado para las 21:00, pero se activó el protocolo meteorológico y estuvo demorado por una hora.

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México vs. Inglaterra, por el Mundial 2026.

México vs. Inglaterra, por el Mundial 2026.

EFE

Lo que se especulaba en la previa, finalmente sucedió: el duelo entre México e Inglaterra, correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026, se demoró por tormentas eléctricas. El partido en el mítico Estadio Azteca se retrasó una hora y comenzó a las 22 horas de Argentina.

En cuartos ya espera Noruega, que dio el batacazo eliminando nada menos que a Brasil en Nueva Jersey.

El minuto a minuto de México - Inglaterra

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