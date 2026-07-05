En vivo: tras la demora por tormentas, Inglaterra y México empatan 0-0 en el Azteca
El cruce de octavos de final estaba pautado para las 21:00, pero se activó el protocolo meteorológico y estuvo demorado por una hora.
Lo que se especulaba en la previa, finalmente sucedió: el duelo entre México e Inglaterra, correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026, se demoró por tormentas eléctricas. El partido en el mítico Estadio Azteca se retrasó una hora y comenzó a las 22 horas de Argentina.
En cuartos ya espera Noruega, que dio el batacazo eliminando nada menos que a Brasil en Nueva Jersey.