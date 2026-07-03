Polémica en el Mundial 2026 por la fuerte decisión que tomaría FIFA con el México-Inglaterra de octavos

El posible cambio, que aún espera la confirmación oficial, ya genera expectativa por el impacto que tendría en el duelo de octavos.

La FIFA analiza modificar el horario del partido entre México e Inglaterra por los octavos de final del Mundial 2026. Aunque la medida todavía no fue confirmada oficialmente, se especula con que el encuentro se adelante varias horas, una posibilidad que ya genera controversia.

El duelo está programado para este domingo y, originalmente, debía disputarse a las 18:00 de México (21:00 de Argentina). Sin embargo, la posibilidad que toma fuerza es que comience a las 12:00 del mediodía, es decir, a las 15:00 en Argentina.

De confirmarse el cambio, Inglaterra afrontaría un escenario aún más complejo del que ya había anticipado su entrenador, Thomas Tuchel, quien días atrás manifestó su preocupación por tener que jugar en los 2.240 metros de altitud de la Ciudad de México con muy poco tiempo de adaptación.

FIFA analiza modificar el horario del cruce entre México e Inglaterra Los motivos detrás del posible cambio de horario La explicación oficial estaría vinculada al pronóstico de tormentas eléctricas previsto para la tarde del domingo en la capital mexicana. La intención sería evitar interrupciones o demoras como las que ya ocurrieron en el encuentro entre México y Ecuador, cuando una tormenta obligó a retrasar el inicio del partido por los protocolos de seguridad.

Antes de que surgiera la posibilidad de modificar el horario, Thomas Tuchel ya había expresado su preocupación por las condiciones que enfrentará Inglaterra. "Nos esperan muchísimos obstáculos. Por no hablar de la altitud, que por supuesto será una gran desventaja, ya que es imposible adaptarse físicamente a ella en solo cuatro días. Y seguramente surgirán más obstáculos, pero estamos preparados para ello", aseguró el entrenador inglés.