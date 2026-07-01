Con Inglaterra-México confirmado, así está el cuadro de octavos de final del Mundial 2026

La victoria de Inglaterra sobre Congo confirmó otro cruce de la próxima ronda. Así está el cuadro y la agenda de los 16avos que restan disputarse.

Kane y Belligham, las figuras de una Inglaterra que volverá a jugar en el Estadio Azteca después de 40 años.

La victoria de Inglaterra por 2-1 sobre República Democrática del Congo terminó de darle forma a otro sector del cuadro de los octavos de final del Mundial 2026. El equipo dirigido por Thomas Tuchel revirtió el marcador y se aseguró un lugar entre los 16 mejores, donde enfrentará al anfitrión México.

Hasta el momento ya quedaron confirmados cuatro cruces de octavos. El sábado 4 de julio, Canadá se medirá con Marruecos, mientras que Paraguay protagonizará uno de los duelos más atractivos frente a Francia. Un día después será el turno de Brasil contra Noruega y del esperado choque entre México e Inglaterra en el estadio Azteca.

El cuadro del Mundial 2026 empieza a definirse Half of the slots are filled for the Round of 16! #FIFAWorldCup #Qualified @mcdonalds pic.twitter.com/M4np9yqwVC — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 1, 2026 El resto del cuadro todavía debe completarse con los encuentros pendientes de los 16avos de final. Este miércoles jugarán Bélgica frente a Senegal y el anfitrión Estados Unidos contra Bosnia y Herzegovina. Los ganadores de ambos partidos se enfrentarán entre sí en los octavos de final.

El jueves continuará la acción con España ante Austria, Portugal frente a Croacia y Suiza contra Argelia. Finalmente, el viernes se cerrarán los 16avos con los cruces entre Australia y Egipto, Argentina frente a Cabo Verde y Colombia ante Ghana, que terminarán de definir el cuadro completo de la fase eliminatoria.

Los cruces confirmados de octavos y los partidos que faltan definir ¡INGLATERRA VUELVE AL AZTECA DESPUÉS DE 40 AÑOS! Los Three Lions dieron vuelta el partido ante RD Congo y se enfrentarán a México en los 8vos de final de la Copa del Mundo.#ESPNMundialMirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de… pic.twitter.com/6CeLPQxk4l — SportsCenter (@SC_ESPN) July 1, 2026 Canadá vs. Marruecos (sábado 4 de julio, 14)