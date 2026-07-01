Con Inglaterra-México confirmado, así está el cuadro de octavos de final del Mundial 2026
La victoria de Inglaterra sobre Congo confirmó otro cruce de la próxima ronda. Así está el cuadro y la agenda de los 16avos que restan disputarse.
La victoria de Inglaterra por 2-1 sobre República Democrática del Congo terminó de darle forma a otro sector del cuadro de los octavos de final del Mundial 2026. El equipo dirigido por Thomas Tuchel revirtió el marcador y se aseguró un lugar entre los 16 mejores, donde enfrentará al anfitrión México.
Hasta el momento ya quedaron confirmados cuatro cruces de octavos. El sábado 4 de julio, Canadá se medirá con Marruecos, mientras que Paraguay protagonizará uno de los duelos más atractivos frente a Francia. Un día después será el turno de Brasil contra Noruega y del esperado choque entre México e Inglaterra en el estadio Azteca.
El cuadro del Mundial 2026 empieza a definirse
El resto del cuadro todavía debe completarse con los encuentros pendientes de los 16avos de final. Este miércoles jugarán Bélgica frente a Senegal y el anfitrión Estados Unidos contra Bosnia y Herzegovina. Los ganadores de ambos partidos se enfrentarán entre sí en los octavos de final.
El jueves continuará la acción con España ante Austria, Portugal frente a Croacia y Suiza contra Argelia. Finalmente, el viernes se cerrarán los 16avos con los cruces entre Australia y Egipto, Argentina frente a Cabo Verde y Colombia ante Ghana, que terminarán de definir el cuadro completo de la fase eliminatoria.
Los cruces confirmados de octavos y los partidos que faltan definir
Canadá vs. Marruecos (sábado 4 de julio, 14)
Paraguay vs. Francia (sábado 4 de julio, 18)
Brasil vs. Noruega (domingo 5 de julio, 17)
México vs. Inglaterra (domingo 5 de julio, 21)
Partidos pendientes de 16avos
Miércoles 1 de julio
17: Bélgica vs. Senegal
21: Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina
Jueves 2 de julio
16: España vs. Austria
20: Portugal vs. Croacia
0:00: Suiza vs. Argelia
Viernes 3 de julio
15: Australia vs. Egipto
19: Argentina vs. Cabo Verde
22.30: Colombia vs. Ghana