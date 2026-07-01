Con dos goles de Harry Kane, Inglaterra se lo dio vuelta a RD Congo y enfrentará a México en octavos

De cabeza y con otro zapatazo al ángulo, Harry Kane metió un doblete para el triunfo 2-1 de Inglaterra sobre RD Congo por los 16avos de final del Mundial.

Agregá MDZol a tus medios preferidos en Google

Agregá MDZol a tus medios preferidos en Google ×

Harry Kane marcó un doblete para rescatar a Inglaterra de la derrota parcial frente a RD Congo.

Inglaterra debió sufrir más de la cuenta para derrotar 2-1 a RD Congo en un partido correspondiente a los 16avos de final disputado en el Mercedes-Benz Stadium de la ciudad de Atlanta. El equipo de Tuchel remontó el resultado gracias a la jerarquía de Harry Kane.

El goleador inglés, Harry Kane, marcó un doblete en el complemento para dar vuelta el marcador, que el elenco africano había inaugurado a través del delantero Brian Cipenga a los 7 minutos de la primera etapa.

Gol de la República Democrática del Congo El combinado del país africano sorprende y abre el marcador a los 7 minutos del primer tiempo gracias al gol de Brian Cipenga.

Brian Cipenga puso el 1 a 0 para el seleccionado congoleño DSports El arquero Lionel Mpasi le tapó un cabezazo tremendo a Bellingham a los 29 minutos del primer tiempo.

El lateral Wan-Bissaka sacó un remate de Rashford con destino de gol en la línea y mantiene a su selección en ventaja a los 35 minutos del primer tiempo.