Con dos goles de Harry Kane, Inglaterra se lo dio vuelta a RD Congo y enfrentará a México en octavos
De cabeza y con otro zapatazo al ángulo, Harry Kane metió un doblete para el triunfo 2-1 de Inglaterra sobre RD Congo por los 16avos de final del Mundial.
Inglaterra debió sufrir más de la cuenta para derrotar 2-1 a RD Congo en un partido correspondiente a los 16avos de final disputado en el Mercedes-Benz Stadium de la ciudad de Atlanta. El equipo de Tuchel remontó el resultado gracias a la jerarquía de Harry Kane.
El goleador inglés, Harry Kane, marcó un doblete en el complemento para dar vuelta el marcador, que el elenco africano había inaugurado a través del delantero Brian Cipenga a los 7 minutos de la primera etapa.
Gol de la República Democrática del Congo
El combinado del país africano sorprende y abre el marcador a los 7 minutos del primer tiempo gracias al gol de Brian Cipenga.
El arquero Lionel Mpasi le tapó un cabezazo tremendo a Bellingham a los 29 minutos del primer tiempo.
El lateral Wan-Bissaka sacó un remate de Rashford con destino de gol en la línea y mantiene a su selección en ventaja a los 35 minutos del primer tiempo.
Yoane Wissa desaprovechó una oportunidad inmejorable para estirar la ventaja a los 42 minutos del primer tiempo.
Lionel Mpasi volvió a lucirse, al taparle un cabezazo clarísimo a Jude Bellingham a los 46 minutos del primer tiempo.
El arquero congoleño le tapó un potente remate a Harry Kane, para mantener la ventaja ante Inglaterra.
Harry Kane empató de cabeza para Inglaterra
Harry Kane lo dio vuelta con un terrible zapatazo
Noticia en construcción.