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Harry Kane

Con dos goles de Harry Kane, Inglaterra se lo dio vuelta a RD Congo y enfrentará a México en octavos

De cabeza y con otro zapatazo al ángulo, Harry Kane metió un doblete para el triunfo 2-1 de Inglaterra sobre RD Congo por los 16avos de final del Mundial.

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Harry Kane marcó un doblete para rescatar a Inglaterra de la derrota parcial frente a RD Congo.

Harry Kane marcó un doblete para rescatar a Inglaterra de la derrota parcial frente a RD Congo.

EFE

Inglaterra debió sufrir más de la cuenta para derrotar 2-1 a RD Congo en un partido correspondiente a los 16avos de final disputado en el Mercedes-Benz Stadium de la ciudad de Atlanta. El equipo de Tuchel remontó el resultado gracias a la jerarquía de Harry Kane.

El goleador inglés, Harry Kane, marcó un doblete en el complemento para dar vuelta el marcador, que el elenco africano había inaugurado a través del delantero Brian Cipenga a los 7 minutos de la primera etapa.

Gol de la República Democrática del Congo

El combinado del país africano sorprende y abre el marcador a los 7 minutos del primer tiempo gracias al gol de Brian Cipenga.

Brian Cipenga puso el 1 a 0 para el seleccionado congoleño

El arquero Lionel Mpasi le tapó un cabezazo tremendo a Bellingham a los 29 minutos del primer tiempo.

El lateral Wan-Bissaka sacó un remate de Rashford con destino de gol en la línea y mantiene a su selección en ventaja a los 35 minutos del primer tiempo.

Yoane Wissa desaprovechó una oportunidad inmejorable para estirar la ventaja a los 42 minutos del primer tiempo.

Lionel Mpasi volvió a lucirse, al taparle un cabezazo clarísimo a Jude Bellingham a los 46 minutos del primer tiempo.

El arquero congoleño le tapó un potente remate a Harry Kane, para mantener la ventaja ante Inglaterra.

Harry Kane empató de cabeza para Inglaterra

Harry Kane anotó el 1 a 1 de Inglaterra ante Congo

Harry Kane lo dio vuelta con un terrible zapatazo

Tremendo derechazo de Kane para el 2-1 de Inglaterra

Noticia en construcción.

El minuto a minuto de Inglaterra vs RD Congo

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