Inglaterra sacó a relucir su poder ofensivo y venció 4-2 a Croacia en un partidazo del Grupo L del Mundial

Harry Kane convirtió de penal y de cabeza para adelantar dos veces en el marcador a Inglaterra, mientras que Martín Baturina y Petar Musa anotaron para Croacia.

Reece James (24) y Harry Kane, de Inglaterra, disputan el balon con Martin Baturina, mediocampista de Croacia.

Inglaterra le ganó 4-2 a Croacia en el Dallas Stadium por la primera fecha del Grupo L del Mundial 2026 en uno de los encuentros más esperados de la fase de grupos, ya que se enfrentaron dos selecciones que suelen ser candidatas.

Cuando iban 8 minutos, Luka Modric cometió una infracción dentro del área y el árbitro francés Clement Turpin no dudó en marcar el punto del penal. En primera instancia, Harry Kane no pudo convertir ya que el arquero croata Dominik Livakovic se lo contuvo arrojándose sobre su izquierda. Sin embargo, tras la revisión del VAR por adelantamiento, Kane volvió a patear y esta vez no falló: 1 a 0.

El gol de Inglaterra para el 1-0 frente a Croacia Gol de Inglaterra para el 1-0 ante Croacia ESPN Martin Baturina metió un bombazo al ángulo para el 1 a 1 de Croacia ante Inglaterra.

Baturina empató para Croacia con un zapatazo ¡¡AH LISTO, ES UN GOLAZO!! BATURINA SACÓ UN DERECHAZO TOP, VENCIÓ LAS MANOS DE PICKFORD Y MARCÓ EL 1-1 DE CROACIA VS. INGLATERRA. ¡En el festejo lo pasaron por arriba! #ESPNMundialMirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/D7dBS6oDtJ — SportsCenter (@SC_ESPN) June 17, 2026 Con un cabezazo letal, Kane volvió a poner en ventaja a los ingleses tras un gran centro de Declan Rice.

Golazo de Harry Kane para el 2-1 RÁPIDA REACCIÓN: Declan Rice tiró un gran centro, Kane apareció SOLO y cabeceó para el 2-1 de Inglaterra sobre Croacia. ¡DOBLETE PARA IGUALAR A LINEKER COMO GOLEADOR!



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