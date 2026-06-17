Inglaterra sacó a relucir su poder ofensivo y venció 4-2 a Croacia en un partidazo del Grupo L del Mundial
Harry Kane convirtió de penal y de cabeza para adelantar dos veces en el marcador a Inglaterra, mientras que Martín Baturina y Petar Musa anotaron para Croacia.
Inglaterra le ganó 4-2 a Croacia en el Dallas Stadium por la primera fecha del Grupo L del Mundial 2026 en uno de los encuentros más esperados de la fase de grupos, ya que se enfrentaron dos selecciones que suelen ser candidatas.
Cuando iban 8 minutos, Luka Modric cometió una infracción dentro del área y el árbitro francés Clement Turpin no dudó en marcar el punto del penal. En primera instancia, Harry Kane no pudo convertir ya que el arquero croata Dominik Livakovic se lo contuvo arrojándose sobre su izquierda. Sin embargo, tras la revisión del VAR por adelantamiento, Kane volvió a patear y esta vez no falló: 1 a 0.
El gol de Inglaterra para el 1-0 frente a Croacia
Martin Baturina metió un bombazo al ángulo para el 1 a 1 de Croacia ante Inglaterra.
Baturina empató para Croacia con un zapatazo
Con un cabezazo letal, Kane volvió a poner en ventaja a los ingleses tras un gran centro de Declan Rice.
Golazo de Harry Kane para el 2-1
Petar Musa empató sobre el final del primer tiempo para el 2 a 2.
Croacia empató sobre el filo del entretiempo
En el inicio del complemento, Jude Bellingham metió un remate cruzado desde la derecha y puso el 3-2 para Inglaterra.
El gol de Bellingham para el 3-2 de Inglaterra
Marcus Rashford liquidó el pleito con una definición a pura clase
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