Boca rescindió el contrato de un delantero que no era tenido en cuenta

La dirigencia alcanzó un acuerdo para finalizar de manera anticipada un vínculo que se extendía hasta diciembre de 2026.

Su última presentación oficial con la camiseta de Boca se produjo en abril de 2023.

Boca Juniors y Nicolás Orsini llegaron a un acuerdo para rescindir de manera anticipada el contrato que vinculaba a las partes hasta diciembre de 2026. De esta manera, el delantero quedó en libertad de acción luego de no ser considerado por el entrenador Rodolfo Arruabarrena para afrontar el segundo semestre de la temporada.

La salida del atacante se enmarca en el proceso de reestructuración que el club lleva adelante mientras busca reforzar distintas posiciones y, al mismo tiempo, reducir la cantidad de futbolistas que no forman parte de los planes del cuerpo técnico.

Orsini se entrenaba apartado del plantel principal desde comienzos de año, después de regresar de su préstamo en Platense. En ese contexto, su continuidad aparecía prácticamente descartada y las conversaciones entre ambas partes derivaron en la rescisión del vínculo.

Nicolás Orsini volvería a irse de Boca. Foto: Boca Juniors Nicolás Orsini rescindió su contrato y dejó de ser jugador de Boca. Un paso por Boca que no cumplió las expectativas El delantero había llegado al club en 2021 procedente de Lanús, luego de destacarse en el conjunto granate. Para concretar su incorporación, Boca desembolsó 1.750.000 dólares por el 50 por ciento de su pase.

Sin embargo, nunca logró afianzarse en el equipo ni sostener el rendimiento que había mostrado anteriormente. Las lesiones, la falta de continuidad y la fuerte competencia interna limitaron su participación durante gran parte de su ciclo en la institución.