El incómodo momento que vivió Paredes con la transmisión de TV tras pasar a O'Higgins por penales

Sufriendo más de la cuenta, Boca Juniors superó a O'Higgins por los dieciseisavos y avanzó a octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. No lo hizo durante los 90 minutos, en los que perdió 1-0. Pero gracias a haber ganado por el mismo resultado en la ida, forzó lo penales, instancia en la que se impuso 4-3.

Fue una importante clasificación tras varios años sin poder vencer desde los doce pasos, además de que le permite seguir con vida en el plano internacional. Sin embargo, el equipo volvió a dejar mucho que desear tanto desde el lado futbolístico como actitudinal. En ese sentido, llamó mucho la atención la decisión que tomó el plantel tras obtener el triunfo en la tanda.

Los jugadores de Boca no hablaron con la prensa tras eliminar a O'Higgins DSports Una vez consumada la victoria, los medios esperaban en la cancha para hacerles notas a los jugadores. Leandro Paredes iba a hablar con DSports, a cargo de la transmisión oficial, pero le indicaron de un momento a otro que no lo hiciera. "Les han dado la orden para que no den entrevistas. Iba a parar Paredes, pero se los llevaron a todos para el vestuario", informó sorprendido Marcelo Benedetto en vivo desde el campo de juego para la mencionada señal.

Esta decisión sorprendió a propios y extraños, ya que el propio capitán del equipo estaba dispuesto a declarar y debió interrumpirse de manera abrupta, por lo que se deduce que la iniciativa vino de más arriba. Los motivos detrás de la misma tienen que ver con la frustración y fastidio por la floja actuación general del Xeneize.