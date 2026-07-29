Por la bandera de Malvinas y los incidentes en la final, FIFA le abrió un expediente a la Selección argentina

Tres jugadores y un asistente de la Selección argentina, así como un futbolista de España, están siendo investigados a dos semanas de la definición del Mundial.

La Comisión Disciplinaria de la FIFA inició un procedimiento contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), así como contra varios de los jugadores de la Selección argentina y el español Gavi, debido a los incidentes ocurridos al término de la final del Mundial 2026 disputada el pasado domingo 19 de julio en el estadio MetLife de Nueva Jersey.

Según informó el organismo, basándose en el informe del instructor de ética designado, se ha iniciado un procedimiento disciplinario contra los futbolistas argentinos Nahuel Molina, Leandro Paredes y Thiago Almada y el ayudante de Lionel Scaloni, Roberto Fabián Ayala. Asimismo, también entra en el informe el español Pablo Martín Páez Gavira, más conocido como "Gavi".

El encontronazo entre Leandro Paredes y Gavi DSports En el caso de la AFA, la comisión investiga posibles incumplimientos del artículo 13, como "servirse de un evento deportivo para realizar manifestaciones de índole distinta a la deportiva" -si bien no lo aclara, se presume que es por la bandera de Malvinas tras la semifinal contra Inglaterra-, del artículo 14, por "conducta inadecuada", del artículo 15, por "discriminación y agresiones racistas", y del artículo 17, en lo referido al orden y seguridad de los partidos.

En el caso de éste último, por "cánticos y gestos discriminatorios, los retrasos en el inicio de los partidos, el incumplimiento de los protocolos de partido y de seguridad, la exhibición de mensajes inapropiados por parte del equipo y los espectadores, y el lanzamiento de objetos por parte de los espectadores en varios partidos de la Selección argentina".

El golpe de Roberto Ayala a Dani Olmo Roberto Ayala le pegó un cachetazo a Dani Olmo X Respecto a sus jugadores y cuerpo técnico, se abre un procedimiento disciplinario contra los futbolistas Nahuel Molina, por dos cargos de agresión, uno consumado y otro en intento, y otro por conducta antideportiva, y contra Leandro Paredes, con tres cargos de agresión, y Thiago Almada, por conducta antideportiva. También contra el asistente del entrenador Lionel Scaloni, el exfutbolista Roberto Fabián Ayala, en su caso por un cargo de agresión a Dani Olmo. Por parte de España, se investiga al mediocampista Gavi por un caso de conducta antideportiva -estuvo tranzado con varios hombres albicelestes-.