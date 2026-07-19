Tensión tras la consagración de España: Paredes agredió a Eric García y Scaloni se metió a separar

Tras el pitazo final que dio por ganadora a España, se produjo un encontronazo entre Leandro Paredes y Eric Gacía. Scaloni intervino para evitar una pelea.

España se consagró como justo campeón del Mundial 2026. Este domingo venció merecidamente a la Selección argentina en el alargue por un 1-0 que se quedó corto por lo sucedido a los largo del partido. Y si bien el equipo en su mayoría aceptó bien la derrota, se produjeron algunos momentos de tensión tras el pitazo final.

Una vez que concluyó el encuentro, se dieron algunos focos de conflicto. Uno de ellos, quizás el más fuerte, lo tuvo como protagonista a Leandro Paredes, que se trenzó con Eric García. No se sabe cómo empezó la gresca, pero las cámaras captaron como el 5 de Boca le metía una mano en el cuello al hombre del Barcelona.

El encontronazo entre Paredes y Eric García y la intervención de Scaloni DSports Enseguida llegó Lionel Scaloni, que al ver lo que sucedía, rápidamente corrió hacia donde se estaba desarrollando el tumulto para separar y evitar que escalara a una pelea de mayor escala. También se sumó el resto del cuerpo técnico y otros compañeros para tratar de calmar los ánimos, ante un Lean que no encontraba consuelo y que encaró a otros jugadores españoles, hasta que lograron sacarlo de ahí.

Evidentemente, Paredes fue uno de los más golpeados por la derrota. Luego de aquel encontronazo, que también incluyo un intercambio de empujones con Gavi, no pudo contener las lágrimas y se largó a llorar sentado en el piso, no pudiendo digerir el no poder coronar este exitoso proceso con un segundo Mundial.