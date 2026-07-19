Sobre llovido, mojado: tras la lesión de Licha Martínez, Cuti Romero también debió abandonar el campo

Luego de que Lisandro Martínez saliera en el cierre del primer tiempo, Cristian Romero también quedó tocado en el segundo y tuvo que ser reemplazado.

La Selección argentina no tuvo una buena tarde ante España en la final del Mundial 2026. El rival impuso condiciones desde el comienzo y el combinado nacional quedó muy desdibujado. Y para colmo de males, se terminó quedando en pleno partido sin la dupla central, Lisandro Martínez y Cristian Romero, que eran dos de los que mejor estaban jugando.

Primero sucumbió el Carnicero, sobre el cierre del primer tiempo, al sentir una fuerte molestia muscular en la pierna izquierda tras una falta, por lo que Lionel Scaloni debió reemplazarlo a los 44 minutos por Nicolás Otamendi. Y como si eso no fuera suficiente, en el complemento corrió la misma suerte su compañero de zaga.

Cristian Romero también se lesionó en la final ESPN Fue justo en la mitad del segundo tiempo, a los 67', antes del cooling break. Tras un ataque de la Furia, una vez que la pelota salió de la cancha y se interrumpió el juego, el Cuti se tiró en el área, vencido físicamente y con un dolor muscular, por lo que también debió ser reemplazado.

El DT lo sustituyó por Cristian Medina, y de este modo el hombre del Tottenham concluyó su participación en el Mundial 2026. Jugó 7 de los 8 partidos, todos ellos como titular, siendo la fecha 3 contra Jordania la única vez que no ingresó. Marcó un gol ante Egipto por los octavos de final y fue quien provocó el gol en contra de Cabo Verde para el 3-2 de la Scaloneta en dieciseisavos.

El fuerte desgaste que sufrieron los jugadores a lo largo de la temporada y del torneo, con dos tiempos extra incluidos durante los playoffs, le jugaron una mala pasada a Argentina en el momento más importante: la final. En el caso de Romero, se había perdido el último tramo del campeonato con los Spurs por la lesión. y si bien logró sobrellevar bien toda la Copa del Mundo, en el momento más crucial, ya no pudo aguantar más.