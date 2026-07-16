Lo captó la TV: el pedido especial de Cuti Romero a Lionel Messi si Argentina gana el Mundial 2026

En pleno festejo tras el triunfo ante Inglaterra, las cámaras captaron un particular diálogo entre el defensor y el capitán argentino. El video.

Antes del desahogo final hubo un momento que no pasó inadvertido. Mientras la Selección argentina festejaba con los hinchas en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta tras la épica remontada 2-1 frente a Inglaterra, las cámaras de la transmisión captaron un particular diálogo entre Cristian Romero y Lionel Messi.

Con una sonrisa de oreja a oreja y todavía en plena euforia, el Cuti se acercó al capitán y le hizo un pedido que ilusiona a todo un país. "Si la ganamos te quedás un par de años más, ¿no?", lanzó el Cuti, así en crudo. El momento fue captado en vivo por TyC Sports.

Messi escuchó la propuesta, sonrió cómplice, abrazó al defensor y siguió con los festejos junto al resto del plantel. No hubo respuesta audible, pero el gesto del 10 invita a soñar a los hinchas argentinos.

Video: el pedido que Cuti Romero le hizo a Messi antes de la final del Mundial El pedido del Cuti Romero a Messi si Argentina gana el Mundial. Video: TyC Sports A los 39 años, el rosarino disputará la tercera final de un Mundial de su carrera e igualará el récord de Cafú. Pase lo que pase ante España, volverá a cerrar una Copa del Mundo como uno de los grandes protagonistas y con la posibilidad de conquistar su segundo título mundial.