¡Atención Argentina! Lamine Yamal no se entrenó a 3 días de la final y hay pánico en España: el video

Lamine Yamal apareció con un vendaje especial en el entrenamiento de este jueves y el cuerpo técnico español decidió no arriesgarlo. ¿No llega al 100%?

A tres días de la final del Mundial 2026 frente a la Selección argentina, en España se encendieron todas las alarmas. Lamine Yamal , la máxima figura del equipo de Luis De la Fuente, no se entrenó a la par de sus compañeros y sembró dudas de cara al partido decisivo de este domingo en el MetLife Stadium.

Las cámaras del Diario As registraron al delantero del Barcelona al margen de la práctica en Nueva Jersey: aunque salió al campo con los botines puestos, nunca participó de los trabajos grupales. En cambio, permaneció sobre una colchoneta realizando ejercicios de recuperación con un rodillo de gomaespuma, mientras lucía un vendaje en el muslo izquierdo.

Yamal, con vendaje y diferenciado en la previa de la final entre Argentina y España Lo que más preocupación genera en España no es la molestia en sí, sino la zona. La joya de 19 años terminó la semifinal con una sobrecarga justamente en la misma pierna que lo había tenido a maltraer antes del inicio del Mundial, lesión que incluso puso en duda su presencia en la máxima cita.

Lamine Yamal se entrenó diferenciado en España. Video: Diario As La otra figura de la Roja que no participó de la práctica No obstante, Yamal no fue el único ausente. Es que Pedro Porro, autor del segundo gol frente a Francia y elegido como la gran figura de la semifinal, también trabajó de manera diferenciada por una fatiga muscular.