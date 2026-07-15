La historia detrás de la foto de Lionel Messi y Lamine Yamal de bebé, su rival en la final del Mundial 2026

Lionel Messi y Lamine Yamal se conocieron cuando el español era un bebé y dejaron un registro que volvió a viralizarse antes que disputen la final del Mundial.

A horas de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, volvió a recorrer las redes sociales una increíble foto de Lionel Messi y Lamine Yamal, las estrellas del duelo del domingo. La imagen, tomada hace casi veinte años, muestra al capitán argentino sosteniendo en brazos al entonces bebé que hoy es la gran figura de la selección española.

Lionel Messi y Lamine Yamal tienen una historia en común en barcelona, una insólita foto de hace casi veinte años y este domingo jugarán por primera vez un partido como rivales. @hustle_hard_304 Cómo surgió la foto de Messi con Lamine Yamal bebé La foto fue tomada a fines de 2007 como parte de un calendario benéfico impulsado por el diario español SPORT, junto con UNICEF y la Fundación Barcelona. En ese momento, Messi tenía apenas 20 años, mientras que Lamine Yamal tenía solo cinco meses.

Las familias que participaron de la iniciativa fueron elegidas mediante un sorteo y a los padres del delantero español les tocó compartir la sesión de fotos con el rosarino. Durante la producción, que hoy parece una señal del destino, Messi posó con el bebé en brazos y hasta lo bañó para la foto.

Una foto para la historia Aunque la sesión se realizó en 2007, la imagen fue prácticamente desconocida hasta que comenzó a circular masivamente hace pocos años, cuando el padre de Lamine Yamal la publicó en las redes sociales.

Desde entonces, la foto fue interpretada como un simbólico "pase de posta" entre dos generaciones del fútbol. La coincidencia cobró todavía más fuerza con la irrupción del español, quien también surgió de las inferiores del Barcelona y promete un gran futuro profesional.