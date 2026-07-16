Un campeón del mundo con España provocó a Argentina antes de la final: "No habrá cuarta estrella"

Tras la agónica clasificación ante Inglaterra, un ídolo de la Selección de España se mostró demasiado confiado para el partido decisivo ante la Albiceleste. Su picante posteo.

Un campeón con España en Sudáfrica 2010 calentó la previa de la final contra Argentina.

La Selección argentina todavía sigue de fiesta por la épica remontada ante Inglaterra con la que se clasificó a la final del Mundial 2026. Ahora, el equipo de Lionel Scaloni irá por el bicampeonato ante España, y del otro lado de la vereda ya empezaron a jugar -y fuerte- su partido.

Tras la agónica clasificación de la Albiceleste, Iker Casiilas activó su cuenta de X con una serie de posteos que llamaron la atención. En primera instancia, el histórico arquero español analizó dónde estuvo la clave de la semifinal. "Inglaterra mete el gol y se va atrás. Planteamiento cobarde. No han salido del área y han permitido a Argentina llegar más. Sucede lo lógico", sostuvo.

Los picantes posteos de Iker Casillas previo a la final entre Argentina y España No obstante, el campeón del mundo en Sudáfrica 2010 se guardó lo más picante para después. "No habrá cuarta estrella. ¡Vamos a por la segunda! ¡Vamos España!", publicó, asegurando que su selección ganará la final pese a tener que enfrentar al vigente campeón.

No habrá una 4ª , ! Vamos a por la 2ª!! Vamos ! — Iker Casillas (@IkerCasillas) July 15, 2026 Ese simple tuit de Casillas tomó tal repercusión que, al momento, tiene más de 8.000 comentarios, 61.000 likes y 2.7 millones de visualizaciones. Pero esa no fue su única provocación.