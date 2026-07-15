Final para el infarto: cómo está el historial de Argentina vs España

Tras la apasionante semifinal contra Inglaterra, la Selección argentina ya piensa en lo que viene. Este domingo 19 de julio tendrá su enfrentamiento más importante con España en la final del Mundial 2026, que será el decimoquinto enfrentamiento entre ambos equipos. Conocé cómo viene el historial.

En los 14 partidos se refleja la paridad entre ambas selecciones, que justamente llegan a disputar la Copa del Mundo como vigentes campeones de sus respectivos continentes. Después de más de siete décadas de rivalidad, ahora tendrán una oportunidad clave para dirimir el liderazgo.

Hasta la fecha, Argentina y España se enfrentaron en 14 oportunidades entre amistosos y un partido por el Mundial. El balance muestra una igualdad absoluta:

La Selección argentina se enfrentará a España en una picante final.

El único antecedente mundialista favorece a la Albiceleste. Fue el 12 de julio de 1966, en la fase de grupos del Mundial de Inglaterra, cuando el equipo dirigido por Juan Carlos Lorenzo se impuso 2-1 con un doblete de Luis Artime.

Pese al amplio historial, el último cruce entre ambos seleccionados se disputó hace más de ocho años. Ocurrió el 27 de marzo de 2018, en un amistoso en el estadio Metropolitano de Madrid. Aquella noche terminó con una contundente victoria de España por 6-1, en uno de los resultados más duros de la era de Jorge Sampaoli.

Varios futbolistas que hoy integran el plantel argentino estuvieron presentes en ese partido, entre ellos Nicolás Otamendi, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso, Lautaro Martínez y Nicolás Tagliafico. Lionel Messi, por otra parte, no pudo jugar debido a una lesión en el aductor derecho.

Cuentas pendientes entre Argentina y España

Además de la final del Mundial, estos equipos tienen otro duelo clave pendiente: la Finalissima que debía enfrentar a los campeones de la Copa América y la Eurocopa.

El partido estaba previsto para disputarse en Qatar, pero fue suspendido por la guerra en Medio Oriente y todavía no tiene una nueva fecha. Hasta el momento, la única edición de este torneo se jugó en 2022, cuando Argentina derrotó a Italia en el estadio de Wembley.

La final del Mundial 2026 entre Argentina y España llegó antes de que las selecciones disputen la Finalissima. Instagram

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