España vs. Argentina: las casas de apuestas ya dieron su resultado sobre la final del domingo

A poco de clasificarse la selección argentina al decisivo partido con España, las apuestas escalaron para definir al ganador del mundial 2026.

Apuestas en juego: las casas ya reciben dinero de miles de apostadores que buscan una diferencia económica con la final del domingo en Nueva York. Las especulaciones y los cálculos económicos sobre las chances de ambos competidores no tardaron en multiplicarse.

A pocos minutos de la clasificación argentina, las casas de apuestas actualizaron sus pantallas y ofrecieron las cuotas para el partido del domingo. Se percibe que España parte como favorito, ya que su triunfo paga menos que el argentino.

De todos modos, esto puede ser un estímulo para los amantes de las cábalas, porque antes de las semis entre Argentina e Inglaterra, el favorito era el equipo inglés al reunir la mayor cantidad de apuestas a favor. El desenlace a favor de los dirigidos por Scaloni puede repetirse el domingo en el MetLife Stadium.

Apuestas para la final del domingo entre Argentina y España Así están las apuestas para la final del domingo entre Argentina y España: