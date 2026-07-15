Messi sacó pecho tras ganarle a Inglaterra y meter a Argentina en otra final del mundo: "Duela a quien le duela"

Claramente no era un partido más, ni para Lionel Messi ni para ningún argentino. Por eso, la épica remontada ante Inglaterra ameritaba un festejo inigualable, y mucho más por la forma en la que se dio la clasificación a la final del Mundial 2026. Al menos así lo expresó el capitán y símbolo de la Selección argentina.

Las palabras de Messi tras la clasificación a la final eliminando a Inglaterra "Fue increible todo lo que vivimos, desde el principio como dijimos. Si bien era un partido de fútbol, cuando empezamos a entrar y en el himno vivimos sensaciones especiales y eso el grupo lo sintió. No era una victoria más, era una victoria importante la cual el pueblo argentino la quería y nosotros también y nos metió en una nueva final del mundo", fueron las primeras palabras del 10, en diálogo con TyC Sports, tras el agónico triunfo albiceleste.

"Es una locura jugar dos finales del mundo seguidas, este grupo es increíble", continuó el 10, que al instante valoró la resciliencia del plantel albiceleste a lo largo del torneo: "Hoy lo fuimos a buscar otra vez cuando se había puesto fea, nunca dejó de creer, de intentarlo. Con juego, hoy le metimos mucho juego cuando estabamos con el marcador abajo. Los metimos en un arco y una felicidad enorme".

La emoción de Lionel Messi tras ganarle a Inglaterra en semifinales. Video: TyC Sports El mensaje del 10 para los "Anti-Argentina" Messi no quedó ajeno de acusaciones y teorías conspirativas que rodearon el recorrido de la Selección. A todos ellos, el rosarino les trasladó un mensaje tan explícito como contundente. “Que la gente lo siga disfrutando, es una locura lo que consiguió este grupo, otra final, venimos ser campeones del mundo, somos los mejores del mundo en estos cuatro años, duela a quien le duela y digan lo que digan. Esto demuestra que lo que hicimos no es casualidad y que nadie nos regaló nada, conseguir dos finales del mundo es para pocos y este grupo lo consiguió”, esgrimió.

El mensaje de Lionel Messi a los "Anti Argentina". Video: TyC Sports Por esa misma línea, Leo sentenció: "Hay que disfrutar al máximo, como lo hizo la gente en todo el Mundial. Había mucha gente que no confiaba en este grupo, yo nunca dejé de hacerlo y de creer. Sé de qué son capaces estos chicos y sabía que cuando estamos juntos sacamos de donde tenemos. Podíamos llegar con jugadores en dudas y lesionados, pero este grupo compite al máximo".