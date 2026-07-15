Video: el enojo de Lionel Scaloni al reclamar una falta a Messi en pleno Argentina-Inglaterra

En un choque muy áspero de semifinales, Lionel Scaloni vivió el encuentro con mucha intensidad y no se guardó nada ante infracciones que recibió Messi.

La Selección argentina e Inglaterra jugaron un partido muy caliente y áspero por las semifinales del Mundial 2026. Sin ir más lejos, en el primer tiempo se cobraron nada menos que 19 faltas, mientras que apenas hubo 3 tiros, ninguno de ellos al arco. Y desde el banco, Lionel Scaloni vivió todo con mucha intensidad.

Uno de los futbolistas que marcaron con más asiduidad los europeos fue, por supuesto, Lionel Messi, que cada vez que tocó la pelota se vio rápidamente rodeado por varios rivales a la vez. Y en varias de las disputas le sacaron la pelota con infracciones, lo que desató la furia del DT albiceleste.

El enojo de Lionel Scaloni ante una falta no cobrada a Messi TyC Sports En una jugada en la que la Pulga perdiera la posesión luego de varios empujones con el cuerpo por parte de varios jugadores británicos y el juez estadounidense Ismail Elfath no cobrara falta, el entrenador oriundo de Pujato levantó los brazos para protestar y fue a reclamarle al cuarto árbitro al grito de "¡Cobrá, la c... de tu madre!".

Algo similar pasó con otra jugada en la que lo bajaron a Messi de un fuerte patadón en tres cuartos de cancha, y allí el DT también estalló, aunque en esta oportunidad con menos vehemencia, ya que la acción fue sancionada, por lo que rápidamente volvió a sentarse al banco.