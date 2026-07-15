Lionel Scaloni analiza un cambio histórico en la Selección argentina para enfrentar a Inglaterra en el Mundial 2026

La expectativa es total. La Selección argentina se medirá ante Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026 este miércoles a partir de las 16:00 (hora argentina) en el Estadio de Atlanta. Con el objetivo de sellar el pase a la gran final y mantener vivo el sueño del bicampeonato tras la gloria alcanzada en Qatar, Lionel Scaloni ultima detalles en la formación titular y analiza patear el tablero con una variante táctica de gran impacto.

En la conferencia de prensa previa al trascendental choque, el propio entrenador de la Albiceleste reconoció abiertamente que la estrategia para neutralizar al conjunto dirigido por el alemán Thomas Tuchel podría obligarlo a realizar modificaciones en los nombres habituales.

"Podríamos hacer algún cambio pensando en el rival. La idea es salir con lo mejor que tenemos, los chicos están bien", adelantó el DT, manteniendo el misterio sobre la alineación definitiva pero dejando en claro que no se ata a ningún esquema previo.

El gran interrogante de las últimas horas se traslada directamente a la mitad de la cancha. Según la información que trasciende, Rodrigo De Paul , un pilar fundamental y el "motor" del ciclo de Scaloni, tiene serias chances de comenzar el partido en el banco de suplentes.

El volante ya había estado al límite de salir en el choque ante Egipto y terminó siendo reemplazado en los últimos dos compromisos de la Selección, lo que refleja un desgaste físico o una búsqueda de mayor frescura en esa zona.

Si el cuerpo técnico decide prescindir de Rodrigo De Paul en el once inicial, las opciones para refrescar la mitad de la cancha apuntan a Nicolás González y Giuliano Simeone.

La otra gran incógnita que desvela a Lionel Scaloni se ubica sobre el lateral derecho, un sector clave para neutralizar el despliegue ofensivo del rival. Aunque Nahuel Molina corre con ventaja para mantener su lugar en el equipo titular por su proyección al ataque, el cuerpo técnico analiza minuciosamente la solidez defensiva y el temperamento de Gonzalo Montiel.

De confirmarse la salida de De Paul, Scaloni rompería con una de sus sociedades más consolidadas, demostrando una vez más que la prioridad absoluta es el plano estratégico para meter a la Argentina en una nueva final del mundo.