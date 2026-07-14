Scaloni deslizó la posibilidad de hacer cambios ante Inglaterra y advirtió: "El que no esté en condiciones no juega"

Lionel Scaloni habló en la previa de la semifinal contra Inglaterra y se refirió a las condiciones físicas y futbolísticas en las que llega el equipo.

La Selección argentina jugará ante Inglaterra las semifinales del Mundial 2026 este miércoles desde las 16.00 en Atlanta. Será un duelo más que especial por todos los aspectos extradeportivos que lo rodean, aunque nuevamente Lionel Scaloni trató de dejarlos en segundo plano y enfocarse en lo meramente futbolístico este martes en la rueda de prensa protocolar.

En ese sentido, el entrenador oriundo de Pujato analizó la importancia de llegar nuevamente a esta instancia y la calidad del rival que hay enfrente. Se pudo entrever durante los últimos entrenamientos que podría presentar variantes en el once inicial respecto de los últimos dos partidos -Rodrigo De Paul tiene puestas todas las fichas para salir- y, por supuesto, fue consultado al respecto en conferencia.

Lionel Scaloni habló del equipo para la semifinal contra Inglaterra DSports "Siempre analizamos cómo mejorar el equipo e intentar neutralizar a estos grandes jugadores. Puede ser una posibilidad que hagamos algún cambio o también que repitamos, a los chicos todavía no les dimos el equipo", respondió, sin dar certezas, aunque deslizando la posibilidad. Y remarcó que no importa el peso de los nombres a la hora de armar el equipo: "Cualquiera podría entrar o salir. El equipo y lo que tenga el entrenador en la cabeza está por delante de todo. Tomaremos la decisión pensando en el equipo. El entrenador no piensa en lo que fueron, sino en lo que son, lo que nos dan y el presente. Ya veremos".

En la misma sintonía, dejó una advertencia para sus jugadores: "Estar en una semifinal hace que el cansancio esté en segundo plano. De cualquier manera, si alguno de los futbolistas no está en condiciones, no va a jugar. En principio están todos bien, pero es un partido para que no haya jugador en inferioridad física. Los necesitamos en su máximo esplendor".