Deschamps cuestionó al árbitro tras la derrota de Francia ante España: "¿Tiene el nivel necesario?"

Didier Deschamps, sin duda uno de los entrenadores de selecciones más destacados de todos los tiempos, se despide del Mundial 2026 con el récord de mayor cantidad de partidos dirigidos (26 con el de hoy, llegará a 27 el sábado) pero sin poder sumar una nueva estrella arriba del escudo de Francia.

Les Bleus perdieron categóricamente por 2-0 ante impecable España que este martes los borró de la cancha sin preámbulos. Y si bien luego del pitazo final el DT galo reconoció la superioridad futbolística de los ibéricos, deslizó un fuerte cuestionamiento la actuación del réferi del encuentro, el salvadoreño Iván Barton.

Didier Deschamps cuestionó el nivel del árbitro Iván Barton Didier Deschamps dirigió su último partido competitivo en Mundiales y se despedirá el sábado por el tercer puesto. EFE "Tengo una pregunta que no voy a responder: ¿Está el árbitro al nivel para dirigir una semifinal del Mundial?. Hubo algunos casos así, y no voy a responder a eso. Y no lo digo porque perdimos hoy, sino porque hubo ciertas situaciones... a menudo desfavorables para nosotros", apuntó desde el campo de juego en diálogo con la prensa.

Esta apreciación es, en primera instancia, sorpresiva. El arbitraje no fue sobresaliente, ni mucho menos, pero lo cierto es que no existió ningún fallo demasiado controversial en desmedro de Francia. El penal de Lucas Digne a Lamine Yamal que le permitió a la Furia abrir el marcador fue muy claro. La mayor polémica fue quizás la no expulsión a Michael Olise por una fuerte falta a Rodri que ni siquiera fue sancionada con amarilla. Es decir, favoreció a los de azul más que perjudicarlos.