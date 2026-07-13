Didier Deschamps le metió presión a España a horas de la semifinal: "Ellos son los favoritos"

Didier Deschamps palpitó el choque del martes contra España, elogió al equipo de Luis de la Fuente y le pasó la responsabilidad de ganar el partido.

Francia y España se enfrentarán este martes por unas semifinales del Mundial 2026 que prometen ser muy emocionantes. Algunos osados se animan a llamarla una "final anticipada", ya que consideran que son los dos mejores equipos del mundo. Aunque de parte de los protagonistas, prefieren pasarle la mochila de candidato al otro, como hizo Didier Deschamps.

El entrenador de Les Bleus, que dirigirá sus últimos dos encuentros en el elenco nacional (el de mañana y la final o el partido del tercer puesto) después de 14 exitosísimos años en el cargo, sabe que afronta su primer gran desafío en la corriente edición de la Copa del Mundo. Y a horas de que comience el choque, decidió relegar la responsabilidad en el rival.

Didier Deschamps le metió presión a España para la semifinal @equipedefrance / Movistar Deportes "Conocemos bien a España, es el actual campeón de Europa. Jugamos contra ellos la semifinal de la Nations League el verano pasado, también, así que...", apuntó el DT desde el avión en un video oficial que subió el seleccionado galo a redes, recordando las recientes derrotas azules ante los de rojo por la UNL 2025 y por la Eurocopa 2024.

"Nos han considerado favoritos antes de este Mundial, pero España es la favorita. Eso pone más presión sobre ellos, por todo lo que han hecho, a pesar de que perdieron la final contra Portugal en la última Nations League", remarcó a continuación con una cuota de picardía.