La fuerte sentencia de Deschamps respecto de la designación de Tello para Francia-Marruecos

Didier Deschamps fue consultado por la terna arbitral argentina que dirigirá el partido de cuartos de final de Francia y sorprendió con su respuesta.

Fue imposible no trazar paralelismos con la designación del francés François Letexier para el duelo de Argentina contra Egipto por los octavos de final. Sin embargo, en suelo galo comenzaron a despertarse ciertas suspicacias, aunque por parte de la delegación bleu trataron de no darle demasiada importancia al asunto.

Didier Deschamps habló de la designación de Facundo Tello para Francia-Marruecos Bein Sports "No desconfío de la designación. Obviamente, uno se puede hacer preguntas, ha habido ciertas designaciones y no podemos hacer nada al respecto. Yo trato de confiar en los árbitros. Espero que el señor Tello y sus asistentes sean igual de buenos que Letexier y sus asistentes", aseguró Didier Deschamps este miércoles en conferencia de prensa.

Esta declaración del DT francés en particular provocó reacciones encontradas, ya que muchos esperaban que criticara la actuación de su compatriota por los presuntos fallos favorables a Argentina ante Egipto (todos correctos, pese a la ruidosa negación de los detractores). Sin embargo, no les dio el gusto.

"Obviamente hay algunas decisiones arbitrales pueden dar lugar a debate, dependiendo de qué lado estés, pero nuestro oponente es Marruecos, no el trío arbitral. Al contrario, están ahí para aplicar de manera justa las reglas del juego", sentenció finalmente Deschamps, sin darle más vueltas al asunto.